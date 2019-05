Letartóztatták az újpesti autókereskedő feltételezett gyilkosait

A gyanúsításban foglalt cselekmény minősített emberölésnek is tekinthető, amiért 10-től 20 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.



A letartóztatás indoka az alapos gyanú mellett a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá a bizonyítás lehetséges veszélyeztetése. Korábban két gyanúsított is visszatért az elkövetés helyszínére, és nem zárható ki az összebeszélésük sem.



Két gyanúsított tudomásul vette a kerületi bíróság döntését, egy gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés érdekében jelentett be fellebbezést.



A rendőrség pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elfogták a gyilkosság három gyanúsítottját. Az áldozat egy 47 éves férfi, akinek az eltűnését május 7-én jelentették be. A gyilkosság hátterében adósság állhat, az áldozatot megfojtották, holttestét Szentendre külterületén rejtették el egy gödörben. A három feltételezett elkövető csütörtöki kihallgatásán ellentmondásokba keveredett, s ketten közülük beismerték, hogy megölték a vállalkozót. A gyanúsítottak barátok, közülük ketten budapestiek, egy szentendrei. Az áldozat jól ismerte őket.