Magyar Idők: Portik Tamás SZDSZ-es kapcsolatot is keresett

Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök mellett SZDSZ-es vezető politikusokkal is kapcsolatba akart lépni Portik Tamás olajozó vállalkozó. Az Energol Rt. egykori marketingigazgatója egy sor szocialista politikussal állhatott kapcsolatban, az olajbűnözés kapcsán elhíresült cég titkárnője pedig az SZDSZ-es Kuncze Gábor belügyminiszter rokona volt - ismerteti keddi számában a Magyar Idők.



A cikk szerint az olajbűnözés zászlóshajójaként számon tartott Energol Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. egykori marketingigazgatója egy hangfelvétel szerint Gyárfás Tamásnak meg is fogalmazta az igényét arra, hogy az akkor a Nap-kelte műsor producereként nap mint nap baloldali politikusokkal találkozó sportvezető hozza össze őt Gyurcsánnyal.



A lap megkeresésére Gyárfás Tamás kijelentette, soha nem kívánt ilyen ügyekbe belefolyni. Leszögezte, Portikot nem mutatta be senkinek. Hozzátette, ilyen kérést nem tolmácsolt.



Arra a felvetésre, amely szerint végül is cáfolja-e, hogy Portik rajta keresztül akart kapcsolatba lépni Gyurcsánnyal, a volt médiavállalkozó azt felelte: "abban a mondatomban, hogy ilyen kérést nem tolmácsoltam, lényegében benne van a válaszom". A lap további érdeklődésére, miszerint igaz-e, hogy azon a kazettán, amellyel ügyvédjén keresztül legutóbb ismét meg akarták zsarolni, és amelyet a rendőrség tavaly december 17-én lefoglalt, hallható Portik Tamás részéről erre vonatkozó igény, Gyárfás Tamás azt felelte: "a jelek szerint ismerik a felvételt".



Az Energol-ügyet vád nélkül megúszó, hat éven át körözött, ezért is bujkáló vállalkozó azonban másoknak is megfogalmazott furcsának tűnő kéréseket politikusokkal kapcsolatban. Anyósa, Riskó Judit például arról számolt be a sajtónak, hogy évekkel ezelőtt Portik őt küldte el Demszky Gábor akkori SZDSZ-es főpolgármester budakeszi házához, hogy térképezze fel, merre néznek az épület ablakai, ajtajai. Azt ma sem lehet tudni, hogy pontosan mit is akart a vállalkozó a baloldali vezető politikusoktól. Az viszont tény, hogy a Gyurcsány-kormány polgári elhárításának főigazgatójával, Laborc Sándorral zajlott egyik egyeztetésen maga Portik dicsekedett azzal, hogy több MSZP-st is lefizetett az évek során.



A lap felidézi, hogy a Magyar Nemzet 2014-ben számolt be Kuncze Gábor unokahúgának az Energolban betöltött szerepéről. Eszerint Vankó Krisztina a Horn-kormány SZDSZ-es belügyminiszterének hozzátartozója, a cég nagy befolyással bíró titkárnője volt. Vankó azonban nem kizárólag titkárnői feladatokat látott el, kulcsa volt az Energol széfjéhez, a házipénztár kezelésére is felhatalmazást kapott, többször megtörtént, hogy a társaság gazdasági ügyeiben döntött; majd Németországba távozott - olvasható a Magyar Időkben.