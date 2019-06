Magyar Nemzet: magyarok adatai kerülhettek külföldi országokba

Hatszáznyolcvanezer magyar állampolgár személyes adatai juthattak az Európai Unión kívülre azáltal, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az európai ügyészséghez csatlakozásért folytatott aláírásgyűjtésbe adatfeldolgozókként vont be külföldi cégeket - írta a Magyar Nemzet pénteken.A lap megszólaltatta Péterfalvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökét, aki azt mondta, hogy sok más aggály is felmerült a szignók összeszedésével kapcsolatban: a pártok szerepe, az aktivistákkal kötött szerződések ügye, valamint a közjegyzőhöz kerülő ívek sorsa egyaránt további kérdéseket vet fel.Azoknak, akik támogatni akarták Hadházy Ákos kezdeményezését, nevet, e-mail címet, telefonszámot, pontos címet és aláírást kellett megadniuk május 31-éig. A kitűzött célt, az egymillió szignót végül nem sikerült elérni, ám hatszáznyolcvanezer összegyűlt - idézte fel a cikk. Péterfalvi Attila problémásnak nevezte, hogy az adatok külföldre kerülhettek, az adatkezelési tájékoztatóban ugyanis egy egyesült államokbeli és egy kanadai céget jelöltek meg adatfeldolgozókként.Azt mondta, számára kérdéses a közjegyző szerepe, aki a tájékoztatás szerint hitelesíti az íveket, a közjegyző ugyanis nem tudja megállapítani, hogy az adatok stimmelnek-e, vagy hiteles-e az aláírás, erre csak a Nemzeti Választási Irodának vannak eszközei.A NAIH vezetője adatkezelési szempontból a pártok szerepét is problémásnak látja a gyűjtésben. Felidézték, hogy az MSZP és a Momentum Mozgalom is segített a szignók összeszedésében."Nem tudni, hogy a pártok milyen pozícióban, milyen jogviszony részeként segítették az aláírásgyűjtést" - fogalmazott Péterfalvi Attila.További problémát okoz, hogy nem ismert, mikor semmisítik meg az íveket.A Magyar Nemzet cikke szerint a sok tisztázatlan részlet miatt felmerül a gyanú, hogy a hangzatos politikai célok mögött csupán az adatbázis-építés szándéka húzódik meg.Az aláírásgyűjtésből akár a Momentum Mozgalom is profitálhatott, ugyanis nem tudni, hogy a pártok mihez kezdtek a maguk által összeszedett szignókkal - olvasható a lapban.