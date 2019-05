Már nyomtatják az EP-szavazólapokat - 81 tonna papírt használnak fel

Már nyomtatják a május 26-ai európai parlamenti (EP-) választás szavazólapjait a budapesti ANY Biztonsági Nyomdában, amelynek géptermeiben és csomagolócsarnokaiban pénteken sajtóbejáráson mutatták be, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett készülnek a választási dokumentumok.



Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a bejárás előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 8 millió 14 ezer választópolgár szavazhat majd a választáson.



Közölte, összesen 8,4 millió szavazólapot nyomtatnak, amelyek 420x203 milliméteresek. A nyomtatáshoz 81 tonna papírt használnak fel.



A kőbányai nyomdában készítik a kétféle (a magyarországi és külképviseleti, valamint a levélben szavazáshoz szükséges) szavazólapot, valamint az egyéb választási kellékeket, például a jegyzőkönyveket, borítékokat is.



A szavazólapon kilenc lista szerepel. A pártok logója és neve alatt a pártlista első öt jelöltjének nevét tüntették fel a szavazólapon.



Pálffy Ilona elmondta, a szavazás megkönnyítésére, illetve meggyorsítására minden szavazókörbe kihelyezik a szavazólap kinagyított képét.



Tájékoztatása szerint a szavazatszámláló bizottságok kapnak 154 ezer golyóstollat, a tagok ugyanis csak a hivatalos íróeszközt használhatják. A fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók a sajátjukat is használhatják.



Kiküldenek a szavazókörökbe összesen 102 kilométernyi nemzetiszínű szalagot is az urnák lezárásához. A mintegy 109 ezer elsőválasztó az uniós zászló képét is tartalmazó nemzetiszínű szilikonkarkötőt kap ajándékba.



Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója elmondta, a szavazólapok nyomtatása a végéhez közeledik, összességében kilenc napig tart. A szavazólapok és egyéb választási kellékek kiszállítása május 15-én, szerdán kezdődik és 21-éig tart.



A szavazólapokat és a szavazási kellékeket előbb a megyeszékhelyekre és az országgyűlési egyéni választókerületi központokba szállítják, onnan viszik tovább a szavazókörökbe. A szavazólapokat zárt tehergépkocsikban, fegyveres őrök kíséretében szállítják ki a szavazókörökbe, hasonló biztonsági intézkedések mellett, mint ahogyan a pénzszállításokat végzik.



Zsámboki Gábor tájékoztatása szerint a szavazólapokat a másolás ellen többféle biztonsági jellel védik, például azokat a Magyarország címerét mutató vízjeles papírra nyomtatják, található rajtuk mikronyomtatás és a lap Magyarország térképének körvonalát mutató úgynevezett riccelést, perforálást is tartalmaz.



