Már több mint 540 kilométeren van árvízvédelmi készültség

Már több mint 540 kilométeren van elrendelve árvízvédelmi készültség a magyarországi folyókon - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szombaton az MTI-vel.



A hét első felében a Duna vízgyűjtő felső területein jelenős csapadék hullott. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban szárazabb időre lehet számítani, viszont a jövő hét elején várhatóan újra csapadékosra fordul az időjárás. A lehullott jelentős mennyiségű csapadék hatására a Dunán több árhullám alakult ki, így a folyó Nagybajcsnál jelenleg tetőzik, a másodfokú készültségi szintet megközelítő vízállással.



A budapesti tetőzés érdemben nem lesz nagyobb, de tartósabb, elhúzódó tetőzésre kell számítani, amely várhatóan nem éri el az elsőfokú készültségi szintet, a rakpart alatt marad mintegy 60 centiméterrel. A tetőzés ott vasárnap várható.



Az árhullám Komáromnál, Esztergomnál és Bajánál megközelítheti, illetve kis mértékben meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. A következő hét elején várható csapadék hatására a jövő hét közepén újabb vízszintemelkedés indul el a Dunán, melynek tetőzése valószínűleg kevéssel meghaladja a most levonuló árhullám tetőzési szintjét.



A Tisza vízgyűjtőjén a hét első három napján területi átlagban is igen jelentős csapadék hullott, főként a Felső-Tisza és a Bodrog vízgyűjtőjén, valamint a Túr-Szamos-Kraszna vízrendszeren. A következő napokban folytatódik a csapadékos időjárás, de már csak kisebb mennyiségű csapadék várható. A jövő hét elején ismét több csapadék valószínűsíthető, elsősorban a kárpátaljai és a felvidéki területeken. A hét elején lehullott csapadék hatására kisebb-nagyobb árhullámok vonulnak le a Tiszán és a mellékfolyóin. A tiszai árhullám jelenleg Vásárosnamény térségében tetőzik másodfokú készültségi szintet kevéssel meghaladó vízállással. Az árhullám levonulása Kisköréig a másodfokú készültségi szintet megközelítő, esetleg kevéssel meghaladó tetőzések mellett várható.



A Túron a másodfokú készültségi szintet meghaladó árhullám Garbolcnál tetőzött. A Szamos árhulláma péntek este Csengernél tetőzött az elsőfokú készültségi szintet megközelítő vízállással. A Kraszna Ágerdőmajornál az elsőfokú készültségi szint közelében most tetőzik.



A Bodrogon az elsőfokú készültségi szintet megközelítő, illetve azt meghaladó vízállásokra lehet számítani. A Sajón a jövő hét közepén egy kisebb árhullám várható.



A vízügyi szakemberek az érintett szakaszokon fokozott figyelőszolgálatot tartanak fenn, másodfokú készültségi szintnél éjjel-nappal megemelt létszámú őrszolgálattal - írta az OVF.