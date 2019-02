Marad a hideg vasárnapra is - esni legalább nem fog

Európai időjárás

Közép- és Délnyugat-Európa fölött anticiklon helyezkedik el. Területén változóan és gyengén felhős, napos területek egyaránt előfordulnak, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor a magasnyomás körül ciklonok örvénylenek. A ciklonok és frontjaik mentén többnyire erősen felhős az ég, és több helyen esik az eső, északon, északkeleten havazik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északkeleti részén általában 0 és -13 fok között változik. Ettől délnyugatra, nyugatra haladva fokozatosan egyre enyhébb az idő, Franciaországban, illetve a Pireneusi-félszigeten több helyen 20, 24 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását döntően anticiklon alakítja, és nyugat felől fokozatosan egyre enyhébb levegő érkezik fölénk. Országos időjárás vasárnap estig

Éjszaka többnyire derült lesz az ég, de főként északon, északkeleten előfordulhatnak erősebben felhős területek is. Vasárnap gyengén és közepesen felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek. Csapadék nem várható. Éjszakára jelentősen gyengül, és vasárnap is többnyire mérsékelt marad a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban általában -5 és -10 fok között alakul, de a fagyzugos tájakon hidegebb is lehet.