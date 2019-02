Másodszor is eltemetik Andy Vajnát - özvegye viszi hamvait Los Angelesbe

A múlt hét csütörtöki temetése után Andy Vajnát Los Angelesben is elbúcsúztatják, mivel a filmügyi kormánybiztos fiát és a szüleit is ott helyezték végső nyugalomra a Westwood Village sírkertben. Így Vajna földi maradványainak egy része a családja mellé kerül majd, a szertartáson pedig amerikai barátai is elbúcsúztathatják. - írja a BorsOnline Hot! magazin informátora szerint Vajna Tímea személyesen viszi ki a elhunyt férje urnáját Los Angelesbe, a február közepére tervezett búcsúztatóra.