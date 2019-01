Médianéző: az ellenzék kényszerhelyzetben van

A Médianéző elemzője szerint az ellenzék kényszerhelyzetben van, mert 2010 óta nem tudnak karizmatikus vezetőt kinevelni és identitást, közös politikai tábort létrehozni. Rotyis Bálint szerdán az M1 aktuális csatornán azt mondta, a 2018-as választás után a tüntető tömeg is gyakran az ellenzéket kívánta leváltani. Az ellenzék azért próbál minél radikálisabb "botránypolitizálásba" kezdeni, hogy elhitesse, van még létjogosultsága - vélekedett.Szerinte a december óta tartó tüntetések mérete nem érte el azt, amit az ellenzék akart. Budapesten néhány ezer, Brüsszelben talán száz embert tudtak mozgósítani - közölte.Úgy fogalmazott, a Jobbik feladta függetlenségét és identitását, mert identitásuk egyik központi eleme volt, hogy a baloldali liberális kormányok, főleg Gyurcsány Ferenc ellen jöttek létre, most pedig a Demokratikus Koalícióval együtt tüntetnek.Kitért arra is, 2015 óta Orbán Viktor miniszterelnök központi eleme az európai politikának, ez ellen próbálnak most tenni, mert látják, hogy a jelenlegi stabil többségük 2019 májusában megszűnhet.