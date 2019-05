Megfelel az EU-s előírásoknak a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz

A Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz) szerint a Magyarországon szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az európai uniós előírásoknak és jogszabályoknak.



Nagy Edit, a szövetség főtitkára csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményével a Világgazdaság azon hírére reagált, amely szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a beérkezett 2700 vízminta csaknem ötödében talált az ólomtartalommal kapcsolatos eltérést.



A főtitkár közleményében kiemelte, a csapvíz Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az 1945 előtt épített épületeket, lakóházakat és közintézményeket érintheti az NNK által jelzett probléma, de az ólomtartalom "kifolyatás" hatására határérték alá csökkenhet.



Megemlítette azt is, hogy a víziközmű-szolgáltatók a vízmérőig felelősek a szolgáltatott ivóvíz minőségéért, a belső hálózatot a fogyasztó köteles karbantartani és gondozni.



A szervezet felhívta a figyelmet arra is, hogy a lapban jelzett probléma nem általános, hanem lokális, néhány ezer embert érinthet közvetlenül.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)