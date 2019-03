Megfojtott újszülött kislány: rémtette után cigarettára gyújtott Kinga

Szombat óta valami végleg megtört két Fejér megyei kistelepülés lakóiban. Sáregres és Zichyújfalu utcái kiürültek. Mindenki azon tanakodik: mi vihetett rá egy fiatal nőt, hogy kegyetlenül megölje újszülött csecsemőjét?megírta, a 23 éves, Sáregresen élő Kinga barátjánál, Zichyújfalun világra hozta gyermekét, majd a szörnyű gyanú szerint megfojtotta a kicsit. A holttestre a nő párjának, Lászlónak a nevelőapja talált rá szombaton délben, azonnal értesítette is a rendőrséget.A rendezett portán László és a gyászoló rokonok meredten néztek maguk elé. A fiatalember annyit elmondott, sosem vette észre Kingán, hogy terhes lenne. Mikor nagyobbnak látta a molett testalkatú lány hasát, az egyszerű puffadásra fogta.úgy tudja: Kinga szombat reggel felkelt, hátrament a sufniba, ahol körülbelül 20 percet töltött el. Véres cipőben és nadrágban tért vissza, párja számon is kérte, hogy mi történt, de a nő a havi menstruációval magyarázta a foltokat. Ezután elszívott egy cigarettát, megivott egy kávét, ám a fiút nem hagyta nyugodni a dolog, ezért Kingával kórházba mentek – ott pedig minden kiderült.információi szerint a csöppség kislány volt, ugyanakkor DNS-vizsgálat tisztázza, ki az édesapja.Kinga családi házánál a lány nevelőapja fogadta amunkatársait. A megtört férfi alkarjára Kinga portréja van tetoválva. Noha nem a saját vére, mégis tiszta szívből imádta a lányát. A történteket képtelen megemészteni.– Kingának sosem kellett nélkülöznie, mindent megkapott, amire szüksége volt. Mindig nagyon zárkózott volt velünk is, de hogy a terhessége hogyan maradhatott rejtve... – csóválja a fejét könnyes szemmel az apa. – Beszélni sem tudtam vele, csak jöttek a rendőrök és elvitték. Romokban a családunk. Meg lehet ezt bocsátani? A lányom és az unokám is elvesztettem – mondja megtörten a férfi.A rendőrség emberöléssel gyanúsítja a fiatal nőt, aki kihallgatásán beismerte, valóban szült egy gyereket. Javasolják letartóztatását.