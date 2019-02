Meghalt Repülős Gizi

Regényes életút

Kell az adrenalinlöket

Az asszony először 1953-ban állt bíróság előtt, azóta több mint 200 bűncselekményt követett el, és összesen 17 évet ült börtönben. Legutóbb 2017 augusztusában fogták el, Tatabányán.A nevet az ötvenes években kapta, mert mikor lebukott, akkor egy repülőjegyet találtak a zsebében, így terjedt el róla, hogy repülővel jár lopni.Legutóbbi anyagunkat Repülős Giziről itt olvashatja el:A "tolvajok királynőjéről" 2011- ben írtunk részletesen, írásunk a Délmagyarország és a Kisalföld Szieszta mellékletében jelent meg, eddig nem került fel internetes felületre. Ezzel a cikkel emlékezünk.A világsajtót is bejárta Repülős Gizi legújabb, bicskei akciójának híre, bár a besurranó tolvajok 85 éves királynője tagadja, hogy lopott volna. Magát kleptománnak vallja, amit gyerekkori agyhártyagyulladására vezet vissza. Végh József kriminálpszichológus szerint viszont két „arca" van: az egyik a láthatatlan besurranó, a másik hírnévre, fényre vágyik. A tolvajlás gyermekkori berögződés is lehet.A közelmúltban a világsajtót is bejárta Repülős Gizi újabb lebukása. Nem csak európai, hanem amerikai, ausztrál, kínai hírügynökség is átvette a hírt, hogy „Flying Gizi" Bicskén besurrant egy házba és 15 ezer forintot lopott. A televíziót nézve döbbent rá egy idős asszony, hogy őt látta az utcájukban: azt mondja, beszélt is vele, de nem tűnt gyanúsnak. A 85 éves Kosztor Sándorné Bodnár Gizella végigkalandozta fél Európát, ült számos hazai és külföldi börtönben, hatszor közkegyelemmel szabadult – bár már dédnagymama, 2010-ben szavazhatott először. Naplójegyzeteit 2007-ben Grecsó Krisztián író szerkesztette regénnyé. Magát „beteges hajlam áldozatának„ tartja, „lebírhatatlan kleptománnak", akiből „a becsületes, egészséges emberek mégis sztárt csináltak". Erről 2002-ben papírt is kapott Pécsett, amelyből az derül ki: kleptománia véleményezhető, kényszeres jelleg megállapítható, bár a saját kontroll felelősség, akarat szerepe teljes mértékben nem zárható ki.„Repülős Gizi. Így ismernek, ez lett az én ragadvány nevem, belém égett, mint valami stigma. Már megszoktam." – így vall önéletrajzi kötetében, amelynek címe: Repülős Gizi, a tolvajok királynője. Regényes életút bontakozik ki a könyvből. Kassán zsidó osztálytársaikat mentették a nácik elől – „cserébe" az oroszok internálták sváb származása miatt. Első és örök szerelme partizánnak állt – abban a tudatban hagyta el várandósan a várost, hogy halott. Kétszer ment férjhez, és míg ő ismeretleneket, mindkét férje őt próbálta kifosztani. A gyerekkori tolvajlás az 1950-es évek elején kezdődött újra: rózsadombi villákba surrant be, eszközt soha nem használt. Elsősorban ékszereket lopott.1956-ban már másodszor ült börtönben, a forradalomnak köszönhetően szabadult ki. Férjével Párizsba távoztak, a nagyszülőknél hagyva a két kislányt – később egy fiuk is született. Párizsban dolgozott, énekelt egy étteremben, utazgattak, a Vatikánban XII. Pius pápa is megáldotta – a besurranás kényszere egy londoni út során tört rá megint. Amikor hazatért Magyarországra, elfogták, mondván: le kell töltenie a maradék büntetését. Ebből két hónap lett, de állást csak a priusza letagadásával talált, és mindenhonnan mennie kellett, amint a sajtó kiderítette, hol dolgozik. Lopott itt is, ott is, megverni a nyomozók egyszer próbálták. Lármát csapott, elterjedt: Repülős Gizivel, a tolvajok királynőjével nem érdemes packázni.Beutazta – na és végiglopta – fél Európát, mivel vízuma, útlevele végig megmaradt. Történetéből képet kapunk a nyugati és a magyar börtönök különbségeiről – nem a mieink javára. Gizi néni ma saját bevallása szerint átlagos életet él. Szeret kötni, sakkozni jár egy nyugdíjas klubba, és megtanította imádkozni az unokáit, de tudja, hogy az egész világ megismerte a nevét. A bicskei lopást tagadja, azt állítja, a vasútállomás szemetesében találta a pénzt.Végh József kriminálpszichológus segített nekünk árnyalni a hírhedt tolvajnőről kialakult képet, ő azonban nem a kleptomániára helyezte a hangsúlyt. – Repülős Gizi önéletrajzából is kiderül: büszke arra, hogy nesztelenül, észrevétlenül tud beosonni valahová. Egy alkalommal a cseléd a lépcsőn fejtette a borsót, ő a háta mögött lopódzott be a házba. Szüksége van arra a fajta izgalomra, amit a bűncselekmény végrehajtása okoz. Az adrenalinlöketre, amikor hevesen dobogó szívvel, lélegzetvisszafojtva várja az alkalmas pillanatot – világított rá a szakember. Na és a haszonszerzés sem hagyta hidegen. Utazgatott a világban, nem dolgozott, ezt valahogy finanszírozni kellett.

Angol hölgyek kezdték. A bolti lopás volt az első, kifejezetten modern kori bűncselekmény. A 19. században az angol hölgyek megtömködték fűzőiket mindenféle aprósággal, kozmetikummal, amire nem is mindig volt szükségük. A jelenséget kleptomániának nevezték el, női betegségnek tartották, amely genetikailag kódolt. Mára kiderült, hogy kisebb arányban, de férfiak is szenvednek benne. A mai pszichológusok a szenvedélybetegségek közé sorolják, gyógyítható, gyanítják, hogy örökíthető is. Gyakrabban alakul ki olyan embernél, aki rendkívül szigorú családban nőtt fel. A kleptomániások azért lopnak, mert szükségük van az ellenállhatatlan izgalomra, ami ezzel jár. A késztetés hirtelen érkezik, ám a tiltott cselekményt követő örömérzet bűntudatba vált át, és a szorongást, feszültséget újabb lopással oldják. A kutatások azt mutatják, a kleptománia inkább a gazdagok betegsége: Winona Ryder amerikai színésznő például márkás ruhákat tulajdonított el áruházakból, a próbafülkében levágta a biztonsági kódokat. Nemrég pedig Lindsay Lohan egy nyaklánccal a nyakán sétált ki egy előkelő ékszerüzletből. Dr. Juhász György ügyvéd elmondta: a kleptománia adott esetben akár felmentéshez is vezethet egy lopásnál. Abban az esetben, ha az igazságügyi elmeszakértő úgy ítéli meg: olyan fokú a betegség, hogy gátolja az elkövetőt annak felmérésében, mennyire veszélyes a cselekedete a társadalomra. Mint a belátási képességet kizáró vagy korlátozó ok, adott esetben lehet enyhítő körülmény is, de automatikus felmentést nem jelent. Aki bűncselekményt követ el, annak többnyire van valami személyiségtorzulása – ám a pedofil sem hivatkozhat arra, hogy beteg.

Gyerekkorában kezdte

Az Alföldtől Miskolcig

Repülős Gizi híre eljutott az egész világba, de rajta kívül voltak még híres-hírhedt női bűnözőink – és ők messze túllépték a besurranásos lopást. A szegedi tanyavilág legendás Pipás Pistája férfiruhában járt, pipázott, sokakat túlivott, de valójában nő volt – Rieger Pálné, született Fődi Veronikát az 1920-as évek elején bérgyilkosnak fogadták fel a tanyavilág férjüket megunt asszonyai. Cselédnek állt 13 évesen, gazdája többször megerőszakolta, teherbe ejtette, majd férjhez adta egy sváb gazdához. Rieger Pál meghalt az első világháborúban, Veronika gyermekét hadiárvának adta, egy tanyán kezdett férfimódra gazdálkodni. Úgy döntött, bosszút áll minden italozó, feleségét sanyargató férfin. 1933-ban felakasztották, ahogy ő áldozatait.

1929-ben derült fény a tiszazugi arzénes gyilkosságokra egy névtelen levél nyomán. Légypapírról leáztatott méreggel ölték meg asszonyok férjeiket, hozzátartozóikat. Csupán Nagyrév és Tiszakürt temetőiben 162 olyan egyén tetemét exhumálták, akik valószínűleg gyilkosságnak estek áldozatul. A módszer országosan ismert volt, a tiszazugi esettel közel egy időben zajlottak hasonló perek a Békés megyei Vésztőn és Gyulán, a Zala megyei Kertanémetfalván, a Csongrád megyei Szegváron. Az áldozatok: csecsemők, nyomorék, beteg gyerekek, ellátásra szoruló vagy idős felnőttek. Motiváció volt több esetben, hogy új kedvesével kívánt házasodni az asszony.

Novák Tündét, a „magyar Bonnie és Clyde" néven elhíresült rablópáros női tagját 2001-ben ítélte 11 év fegyházbüntetésre a bíróság. Tünde 16 éves volt, amikor megismerkedtek, a páros öt éven át garázdálkodott, több személyt kirabolt fegyverrel Miskolcon, életveszélyesen megsebesítettek egy rendőrt. A „magyar Clyde", Fekete László öngyilkos lett a börtönben, Tündét 2009-ben kedvezménnyel kiengedték. Történetéből könyv íródott, amelyből 2004-ben Deák Krisztina filmet forgatott: a Blikk szerint számíthatott a jogdíjakra.

Identitása: én vagyok az elkövető, aki láthatatlan. A másik, látszólag ellentétes „vonal": kassai tanítóképzős korából maradt meg benne, hogy ki akart tűnni. Kassán sikert aratott a színpadon iskolai darabokban, énektudása miatt főszerepeket kapott. A bűncselekményeket is azért követhette el, hogy fürödhessen a fényben: látszani és nem látszani – e két pólus között ingadozott az élete. Ha nem bukna le, nem derülne ki, ki volt a tettes, ő pedig nyomot szeretne hagyni maga után. Mióta a média felkapta a történetét, újabb megerősítést kapott: lám, lám, elismernek.Repülős Gizi gyerekkori agyhártyagyulladásról beszél, amely nyomot hagyott az agyában, de Végh József a tolvajlást végső soron gyerekkori bevésődésnek is tulajdonítja.– Kisgyerek volt, amikor először lopott. A szomszédjukban lakott egy ügyész, és amíg az udvaron olvasott, elcsente mellőle az aranyóráját. Nagyon büszke volt rá, hogy sikerült, és onnantól kezdve gyűjtögetett – idézte fel. Első, hétéves kori lebukása után Szegeden állt pszichiátriai megfigyelés alatt. Itt megnyert egy versenyt, ő írta a legjobb fogalmazást írja a C-vitaminról – de az írásból kiderült, hogy lopkodta az üvegházból a paradicsomokat. Mégis nyert vele, és Szent-Györgyi Albert még sétálni is elvitte a Tisza-partra. A szüleinek azt mondta a kislányról: álmodozó és nagyravágyó a természete. Vagy zseniális tudós lesz belőle... vagy zseniális bűnöző.A deviancia azért alakult ki, mert a lopások által végre figyelt rá valaki – magyarázta a kriminálpszichológus. Apjától nem szeretetet kapott, hanem verte – rájött, hogy lehet „negatív" érintéshez jutni. Ha egy kisgyermekben kialakul egy olyan érzelmi értelem, hogy rosszat kell tennie a figyelemért, akkor ezt tanulja meg.A „tolvajok királynőjéről" még ma is azt írják a lapok: belföldi repülőjáratokon fosztogatta az utasokat, vagy repkedett a betörések helyszínei között az országban.Rendőrtiszt mondta neki egy kihallgatáson az 50-es évek elején: kihajítom az ablakon. Mire ő: legalább megtanul repülni. A ragadványnév – mint zseniális bűnözőt, meg kellett különböztetni a többiektől – másik forrása egy repülőjegy, amit a zsebében találtak, ám ez a férje nevére szólt. Az idős hölgy mellesleg büszke volt arra, hogy első lebukása után még Münnich Ferenc, az akkori rendőrfőkapitány – későbbi belügyminiszter – is kíváncsi volt rá, meglátogatta a börtönben.(a cikk szerzője: Farkas Judit)