Megkezdődött a 194. Anna-bál Balatonfüreden, az esemény megnyitóján Rétvári Bence úgy fogalmazott: az az ország erős, amelynek hagyományai vannak. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hangsúlyozta: egy olyan nemzet, amelynek olyan hagyományai vannak, mint a csaknem kétszáz éves Anna-bál, büszkének tarthatja és erősnek gondolhatja magát. Hozzátette: annak a nemzetnek, amelynek vannak hagyományai és ismeri, tiszteli azokat, van jövője is.



Az államtitkár köszöntőjében arról is beszélt: körülbelül 158 ezer Anna él ma Magyarországon, az Anna név ma is a legnépszerűbb női nevek közt van az országban.



A bál díszvendége, Kálmán Yvonne, Kálmán Imre Mexikóban élő lánya arról beszélt, hogy minden, ami Magyarországhoz és a Balatonhoz kötődik, közel áll szívéhez, mert édesapja itt született.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte: lassan kétszáz éve rendezik meg az Anna-bált Balatonfüreden és mint mondta, a legenda akkor lesz igazán élő, ha a bált évről évre megpróbálják megújítani. Közölte: azt a célt tűzték ki, hogy amikor elérik a kétszázadik Anna-bált, a rendezvény az egész város ünnepe legyen és minden balatonfüredi lakos vegyen részt a bál forgatagában.



A báli rendezvények bővítése érdekében már harmadik éve rendeznek utcabált, idén pedig már a Gyógy téren, a Kossuth-forrás környékén is megjelentek a bálozók. Idén is az Anna-bálon adták át a Balatonfüred fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kiemelkedő teljesítményért odaítélt Kiss Ernő-díjat, melyet idén Káel Csaba filmrendező, a Művészetek Palotája vezérigazgatója kapott.



Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezték Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a házigazda leánya tiszteletére.



Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával. Az Anna-naphoz legközelebb eső szombaton rendezett balatonfüredi bálok, ahol a bálkirálynőt 1862 óta aranyalmával is jutalmazzák, hamar országos hírűvé lettek, a nemzeti öntudat zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is kifejezésre jutott.



Az egykoron neves személyiségeket Széchenyi Istvánt, Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Jókai Mórt, Blaha Lujzát - vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott, reneszánszuk 1954-ben kezdődött. A színhely előbb a Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel.