Megkezdődtek a 15. Levendula Hetek Tihanyban, Levendulalepárlót avattak

Levendulalepárló avatásával kezdődtek meg a 15. Levendula Hetek eseményei pénteken Tihanyban, a beruházás csaknem 180 millió forintba került.ahol Rácz András kiemelte: az országban nyilvántartott, körülbelül hétszáz ökoturisztikai létesítmény felét valamelyik nemzeti parki igazgatóság üzemelteti, és több mint 1,6 millió regisztrált látogatót fogad a tíz nemzeti park együttvéve.A Balaton régiót az ország turisztikai szempontból legdinamikusabban fejlődő régiójának nevezte, elmondta: 2014 óta 14 százalékkal nőtt bővült a turizmus a Balaton környékén, több mint kétmillió ember látogat a régióba évente.A közelmúltban átadott helyi nemzeti parki fejlesztések közül Rácz András kiemelte a tihanyi Levendula Házat, a bakonybéli Pannon Csillagdát és a tapolcai tavasbarlang látogatóközpontját. Hozzátette: a jövő fejlesztései közt szerepel Balatonfüreden a Lóczy-barlang elé tervezett fogadóépület, valamint a Kis-Balatonon kivitelezés alatt álló, több mint egymilliárd forint értékű látogatóközpont megépítése.A levendulából készített termékeket Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója sorolta: a növényből fagylalt, szörp, levendulás sajttorta, méz, csokoládé, szappan, tea, lekvár vagy fűszerkeverék is készülhet.Ezért június 14-16 valamint 22-23 közt a 71-es főút felől a faluközpont felé vezető út egyirányú lesz, a települést a rév felé vezető Balaton-parti szakaszon lehet elhagyni.A június 21-23 közti XV. Levendula Fesztivál programjait a túrák és más programok mellett többek közt Fábián Janka, Janicsák Veca, valamint a Muzsikás és az Esszencia együttesek koncertjei is színesítik.A levendulalepárló avatásán Tóth József, a Tihanyi Levendulaolaj Kft ügyvezetője elmondta: az üzemet magánerős beruházásban hozták létre, megközelítőleg 100 millió forintból épült meg a lepárlónak helyt adó ingatlan, és 80 millió forint volt a technológiai fejlesztés - tette hozzá.Rácz András az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy a magas hozzáadott érték, a helyben, helyi munkaerővel és alapanyagokkal készülő kézműves prémium termékek segítik a helyben maradást, a helyi lehetőségek kihasználását és a vidéki életet.Az ügyvezető tájékoztatása szerint a zsákokban beérkező zöld növények két, egyenként 350 kilogramm befogadóképességű üstbe kerülnek, a csaknem egyórás lepárlási folyamat alatt megközelítőleg egy liter levendulaolaj nyerhető ki egy-egy üstből.Tósoki Imre, Tihany polgármestere az átadóünnepségen felidézte, hogy a 60-as évekig volt nagyipari levendulatermelés és -lepárlás is a településen. Úgy fogalmazott: hagyomány éledt újra Tihanyban, a levendula ugyanis hozzátartozik a község jelenéhez, gazdálkodásához és a jövő ígéretének is számít. Az üzem átadásától azt várják, hogy lesznek olyan tihanyi vállalkozók és ingatlantulajdonosok, akik a parlagon álló szántóterületeken újból elkezdik majd a Tihanyi-félszigeten a levendulatermesztést.Minden adott ahhoz, hogy kiváló minőségű levendulás termékek készüljenek a Tihanyi-félszigeten: az éghajlati viszonyok tökéletesek a növény termesztéséhez, kész a levendulalepárló és helyi manufaktúrák, vállalkozások működnek a településen, amelyek minőségi termékeket, ajándéktárgyakat tudnak készíteni a levendulából - mondta. A polgármester beszámolt arról is: elindították a tihanyi levendulaolaj eredetvédelmi eljárását.Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője Tihany mindennapjaiban a hagyomány és az innováció együtteséről beszélt. A község fejlődését jelzi, hogy a most átadott levendulalepárló mellett a közelmúltban sportcsarnokot és civil házat is avattak a településen - sorolta.Az üzemet megáldó Mihályi Jeromos tihanyi perjel pedig arra emlékeztetett, hogy a szerzetesi hagyományokban és a gyógyászatban régóta szerepet van a levendulának.