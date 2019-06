Megkezdték a Hableány roncsának kiemelését, kihoztak egy holttestet a roncsból

7:56 - Kihoztak egy holttestet a roncsból

07.24 - Megkezdték a roncs kiemelését

Kedd 6.55 - Szakértő: megroppanhat a hajó gerince a kiemelésekor

21.20 - Hajnali öt órakor megkezdődik a roncs kiemelése

17.40 - "Belátható távolságban van" a Hableány kiemelése, a hajó rövidesen emelhetővé válik

- jelentette be a Terrorelhárítási Központ (TEK) társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője hétfőn Budapesten, a Margit hídhoz közel május 29-én elsüllyedt személyhajó kiemelésével kapcsolatos helyzetről tájékoztatva.

Jasenszky Nándor a sajtótájékoztatón ismertette: a négy emelőheveder a hajó alatt van, az ellenőrzésük megtörtént, a megfelelő pontokon helyezkednek el, és fel vannak adva az uszályokra. Úgy fogalmazott, egyelőre nincs konkrét időpontja a kiemelésnek, de "ha lehet, erőltetnénk".



Elmondta: délután a bárkán 50 Celsius fok van, ezért egy kevésbé meleg, reggeli óra "szerencsésebb lehet" a kiemelésre. Azonban éjszaka biztosan nem kezdik meg a kiemelést a rossz látási viszonyok miatt.

Hozzátette: a Clark Ádám úszódaru hamarosan elfoglalja a helyét, ahonnan az emelést végrehajtja, és akkor áll össze a négy hajóból álló úszómű. Kifejtette, hogy a darushajó pozicionálása, rögzítése, az úszómű "összeigazítása" a sodrásban "nem egyszerű". Ha összeigazították a hajókat, még egyszer ellenőrzik a hevederekhez rögzített kötélrendszert. "Ha ez megvan, készen állunk az emelésre" - jegyezte meg.



Szólt arról, nagyon fontos, hogy "minden a helyén legyen" az emelésnél, hiszen 70 éves a hajótest, és bár engedéllyel rendelkezve hajózott a Dunán, nem tudható, hogy az ütközés milyen mechanikai sérülést okozott. Közölte: mindent megtesznek, hogy a hajó egyben kiemelhető legyen. "Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a testtel történik valami" - fűzte hozzá.



Jasenszky Nándor ismertette a kiemelés folyamatát is. Eszerint az emelés nagyon lassú lesz, először az a cél, hogy a hajó elszakadjon az aljzattól, ez az egész emelés legkritikusabb pontja. Ha a hajó megindul felfelé, először a roncsolt kapitányi híd jelenik meg, amit a víz felszíne felett átvizsgálnak, holttestek után kutatva. A következő emelési szakaszban a napozófedélzet maradványainak szintje jelenik meg, amelyet szintén átvizsgálnak, ezt pedig a terem átvizsgálása követi, ahol a legtöbb utas tartózkodott. Erősen feltételezhető, hogy a roncsban lesznek még áldozatok - mondta.



Tájékoztatása szerint: amennyiben átvizsgálták a termet is, a Clark Ádám úszódaru tovább emeli a hajót, és elhelyezi a kék színű bárkán. Ha oda a roncs felkerült, a szakemberek rögzítik, hogy el lehessen szállítani. A ronccsal kapcsolatos további eljárás a Budapesti Rendőr-főkapitányság feladata lesz.

16.50 - Újabb szemlét tart a rendőrség a Viking szállodahajón

15.20 - Újra Budapesten a Viking

14.50 - Több tényező is nehezíti a Hableány kiemelését

10.58 - Intenzíven apad a Duna a fővárosban

A Hableány május 29-én süllyedt el a Margit hídnál, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további tizenhárom áldozat, köztük a Hableány matrózának holttestét találták meg és azonosították. , miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. Azóta további tizenhárom áldozat, köztük a Hableány matrózának holttestét találták meg és azonosították.

Kihoztak egy holttestet a részben felszínre emelt Hableány sétahajóról kedd reggel, a budapesti Margit híd közelében.A búvárok a május 29-én szerencsétlenül járt Hableány kapitányi hídjának megroppant teteje alatt találták a holttestet - jelentette a helyszínről az MTI tudósítója.Megkezdték a május 29-ei hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelését kedd reggel.A műveletet élőben közvetítő M1 aktuális csatornán azt mondták, hogy az előzetes tájékoztatás szerint hat órán át is eltarthat a mentés.Jasenszky Nándorra, a Terrorelhárítási Központ társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetőjére hivatkozva az M1 tudósítója azt mondta: a művelet legkritikusabb pontja az lesz, amikor a meder aljától elemelkedik a hajótest.Elmondta: a művelet több szakaszból áll majd, ezalatt többször is átvizsgálják majd a hajót.A hajó egyik része már megjelent a felszínen. Az előzetes információk szerint amikor a kapitányi híd előbukkan, megállnak az emeléssel, és egy tűzoltóbúvár felderíti azt a területet, ahol a kapitány tartózkodott a baleset pillanatában. Ha holttestet fedez fel, az az elsődleges, hogy felhozzák. Ezután a mosdót és a gépház felé vezető lépcsőt vizsgálja át, majd újabb emelés történik, azután szivattyúzás.A tervek szerint négy fázisban történik meg a hajó kiemelése, amely várhatóan az egész délelőttöt igénybe veszi majd.Az MTI tudósítójának helyszíni információja szerint először a kapitányi hídig emelik meg a hajót, majd a teremszintig, utána a vízvonalig, majd végül az egész járművet a felszínre hozzák, és az előre odavitt uszályra helyezik.Az egyes fázisok során a búvárok behatolnak a hajótestbe, hogy eltávolítsák a munkálatokat akadályozó tárgyakat, bútordarabokat, a holttesteket eltakaró berendezési tárgyakat.A hatóságok felkészültek a Hableányból esetlegesen kiömlő üzemanyag felfogására is, mivel a hajótestben 1400 liter gázolaj van - értesült a helyszínen az MTI.A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, nyolc embert még keresnek: hét dél-koreai utast és a sétahajó magyar kapitányát. Pintér Sándor belügyminiszter a hajó kiemelésével kapcsolatos feladatokkal a Terrorelhárítási Központot (TEK) bízta meg.A Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A turistahajó kiemelésére Komáromból érkezett pénteken a 200 tonna emelésére is képes Clark Ádám úszódaru.A Hableánnyal összeütköző Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése vétségének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként és tartóztatták le.A balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó kiemelésekor egy ponton meg is roppanhat a hajó gerince - mondta a Clark Ádám úszódaru tervezője az M1 aktuális csatornán kedd reggel. Götz Sándor hajómérnök jelezte: elképzelhető, hogy a hajót az ütközéskor olyan sérülés érte, ami miatt le kell állítani a kiemelést. A szakértő szerint valószínű, hogy a hajó utasterében vannak még holttestek. A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, nyolc embert még keresnek: hét dél-koreai utast és a sétahajó magyar kapitányát. Pintér Sándor belügyminiszter a hajó kiemelésével kapcsolatos feladatokkal a Terrorelhárítási Központot (TEK) bízta meg.Kedden hajnali öt órakor megkezdődik a Hableány személyszállító roncsának a kiemelése a Dunából, miután befejeződött az a hosszú napokon át tartó munkafolyamat, amely alatt az emelési pontok kialakításán dolgoztak a szakemberek.Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője az M1 csatornán jelentette be a művelet megkezdésének időpontját. Azt már a nap folyamán már közölte: a négy emelő heveder a hajó alatt van, az ellenőrzések megtörténtek, a hajó rövidesen emelhetővé válik, a művelet hat órán át is eltarthat.Tehermentesíteni kell ugyanis a roncsot és folyamatosan szivattyúzni kell a vizet - írja a hirado.hu. Újabb szemlét tart a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a május 29-i hajóbalesetben érintett, menetrend szerint Magyarországon hajózó Viking Sigyn kabinos szállodahajón, Visegrádon - közölte a rendőrség hétfőn honlapján. A tájékoztatás szerint a szemlére a délutáni órákban kerül sor további bizonyítékok beszerzése és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében.A Margit híd közelében elsüllyedt személyhajó, a Hableány kiemelését nehezíti, hogy nem lehet tudni, megroppant-e szerkezete az ütközéskor, a feltérképezést pedig az hátráltatja, hogy a búvárok nulla látótávolságban dolgoznak - mondta Götz Sándor hajómérnök, aki részt vett a Clark Ádám úszódaru tervezésében, hétfőn az M1 aktuális csatornán. Jelezte: ha a hajó az ütközéskor vagy a süllyedéskor megroppant, akkor az a kiemelés módján is nagyban változtat.Elmondása szerint a víz alatti fotók alapján megállapítható, hogy a hajó orrával felfelé áll a talajon, így a kiemelés előtt billentett helyzetéből először vízszintesbe kell hozni.Budapestnél folyamatos, a korábban jelzettnél némileg intenzívebb apadás valószínűsíthető a Dunán - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfőn az MTI-vel.Közleményük szerint Budapestnél hétfő délelőtt 10 órakor 450 centiméter volt a vízszint, 13 centiméterrel kisebb a 12 órával korábbi értéknél. A Duna magyarországi felső szakaszán felgyorsult az apadás.A legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint a következő időszakban számottevő csapadék csak a Duna legfelső, bajor területein várható. A Tisza nagyon lassan levonuló árhulláma a teljes magyar szakaszon elérte a maximális vízszintjét, jelenleg mindenhol kisebb-nagyobb intenzitással apad a folyó.A következő időszakban a Tisza vízgyűjtőjén sem várható számottevő mennyiségű csapadék. Az országban jelenleg 260 kilométeren van árvízvédelmi készültség.Újra Magyarországon a Vikinga hajókövető oldalak adataira hivatkozva, hogy a Viking Sigyn jelenleg a Dunakanyarban jár, elvileg reggel volt Visegrádnál. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szokásos köreit járja éppen a Dunán, vagy azért jött vissza, hogy átvizsgálhassák.