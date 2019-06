Megölt egy szekszárdi kislányt: most vádat emeltek a férfi ellen

Az ügyészség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, az elkövetéskor 19 éves férfi és hat és fél éves unokatestvére közös udvarú ingatlanban lakott. A férfi március 8-án délután egy ígérettel elhívta magával a kislányt a közeli patak melletti töltéshez, ahol - szexuális indíttatásból - bántalmazni kezdte a védekezésre képtelen gyermeket.A sértett több helyen megsérült, a vádlott egy térkővel többször a fejét is megütötte. A férfi ezután a még lélegző kislányt a patakba húzta, majd hazament. A kiskorú a bántalmazás következtében meghalt.Ismertették: a vádlott személyiségzavarban szenved, de a vádbeli cselekményt beszámítható állapotban követte el.Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ellen aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat, és fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kezdeményezte a Szekszárdi Törvényszéknél. Indítványozta továbbá, hogy kegyeleti és erkölcsi okból a nyilvánosságot zárják ki a tárgyalás egészéről - olvasható a közleményben.