Megszületett az ítélet a tábornokperben - Több mint 200 millió forint volt a vesztegetési pénz

A bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt indult úgynevezett tábornokper ítélethirdetése a Debreceni Törvényszék tárgyalótermében 2019. január 31-én.

A háttérben balról jobbra: Farkas József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője (b), Nagy László hadbíró ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Katonai Tanácsának elnöke (k) és Vereckei Csaba dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.

A másodrendű vádlott Fapál László, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkára a bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetés bűntette miatt indult úgynevezett tábornokper ítélethirdetésén a Debreceni Törvényszék tárgyalótermében 2019. január 31-én.



Tizenhárom vádlottat - közülük tizenegyet felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt, négyet felmentett a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa a tábornokperként elhíresült ügy megismételt elsőfokú eljárásában csütörtökön.A Nagy László hadbíró ezredes vezette katonai tanács L. István Attila dandártábornokot, az elsőrendű vádlottat három év, O. János dandártábornokot, a tizenhatodrendű vádlottat pedig két év börtönre ítélte, és elrendelt 27 millió, illetve 50 millió forint vagyonelkobzást.A tábornokper további tizenegy vádlottját két-két év, három évre felfüggesztett börtönre ítélték. Négy vádlottat - köztükA vád szerint három dandártábornok - L. István Attila első-, H. András negyed- és O. János tizenhatodrendű vádlott - megegyezett abban, hogy a HM általuk vezetett részlegének különböző szolgáltatást nyújtó társaságoktól a nekik adott megrendelések fejében a tárca által kifizetett összegek egy részét visszakérik. Az ügyészség szerint a harmadrendű vádlott, N. Dénes közreműködésével bevonták Fapál László másodrendű vádlottat is, aki 2004 decembere és 2006 júniusa között a HM közigazgatási államtitkára volt, és a vád szerint több millió forint kenőpénzt kapott.(két másik vádlott ügyét elkülönítve tárgyalták). Az ítélet ellen az ügyész bűnösség és büntetés megállapítása iránt fellebbezett.Nagy László bíró indoklásában hosszasan ecsetelte O. János tizenhatodrendű vádlott beismerő vallomását, amelyet az egész ügy "alfájának és ómegájának" nevezett. A védelem ugyanis a vallomás teljes kizárását kezdeményezte az eljárásból, miután a nyomozati szakaszban "jogellenes figyelmeztetés" történt: az ügyészség a tábornoknak büntetlenséget ígért, amit a törvény nem tesz lehetővé. A vád jelentős részben a 80 oldalas vallomásra épült. Miután az ügyészség korrigálta "a törvénysértő figyelmeztetést", és a vádlott továbbra is fenntartotta a teljes vallomását, az ügyészség arra az álláspontra helyezkedett, hogy a teljes vallomást figyelembe kell venni - mondta a bíró.A megismételt eljárásban - a másodfokon eljáró Főváros Ítélőtábla iránymutatása szerint - a 80 oldalas vallomásból mintegy 65 oldalt használtak fel - közölte a katonai tanács elnöke, nyomatékosan hozzátéve, hogy több vádlott is tett beismerő vallomást, ami megerősített O. János vallomását.Fontos kérdés volt a debreceni eljárásban annak tisztázása, hogy miként alakult a tizenhatodrendű vádlott elmeállapota: a szakértők szerint a cselekmények elkövetésekor enyhe, a vallomástételek idején közepes fokú korlátozást állapítottak meg.Nagy László indoklásában kitért arra az esetre, amikor - a tizenhatodrendű vádlott szavai szerint -- magyarázta a katonai tanács elnöke.A bíróság a büntetés kiszabásánál nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe az időmúlást, ésElmondta azt is hogy a magas beosztású katonák cselekedete miatt csorbát szenvedett a honvédség iráni bizalom, ezért minden rendfokozattal rendelkező vádlott esetében a bíróság elrendelte a lefokozást. Miután az évek folyamán az események irányítói több tízmillió forinthoz jutottak, a bíróság 100 ezer forinttól 50 millió forintig terjedő vagyonelkobzással is sújtott vádlottakat - összegezte a katonai tanács elnöke.A két letöltendő szabadságvesztésre ítélt vádlott közül L. István Attila és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, O. János három nap gondolkodási időt kért., míg a negyedrendű vádlott, H. András dandártábornok a számára kiszabott 9 millió forint vagyonelkobzás csökkentéséért fellebbezett.