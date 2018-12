Megújult a szentendrei Kmetty Múzeum - galéria

Felújítva és újrarendezett állandó kiállítással nyílik meg szombaton a Kmetty János (1889-1975) festő, grafikus hagyatékát gondozó szentendrei múzeum.Az örök kereső címet viselő új állandó tárlathoz pénteken érkezett meg egy külföldi magángyűjteményből egy év kölcsönre az Aranykor című, kivételes jelentőségű festmény, amelyet Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára; Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester; Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) igazgatója és Bodonyi Emőke kurátor jelentétében helyeztek el a szombaton nyíló kiállításban.A sajtónak tartott pénteki bemutatón Fekete Péter hangsúlyozta, hogy a múzeum terei önmagukért beszélnek és megmutatják, hogy az Emmi Kubinyi-programja keretében biztosított támogatás jó helyre került.Az államtitkár az MTI-nek elmondta: a mostani kiállítás igazolja, hogy érdemes közpénzből támogatni egy ilyen projektet. Hozzátette: a Kubinyi-program éppen arról szól, hogy kisebb léptékekben a múzeumokat folyamatosan "kondícióban kell tartani" azért, hogy a turistáknak meg tudjuk mutatni az értékeinket. Szentendrének elvitathatatlan értéke, hogy kis múzeumaival folyamatosan tud ízelítőt mutatni a magyar kultúrából - fűzte hozzá.Gyürk Dorottya arra emlékeztetett, hogy a városban az elkötelezettség, a lelkesedés és a szakértelem is megvan ahhoz, hogy nagyszabású múzeumi intézményrendszert működtessen. Felidézte, hogy Szentendrén kilenc kiállító tér van, amelyekben 13 gyűjteményt mutatnak be. Hozzátette: ebben az évben 53 kiállítás nyílt meg és harmadik éve rendezik meg az Art Capital képzőművészeti fesztivált.Megjegyezte: az elköteleződés nyilvánvaló, de azt is látni kell, hogy a 27 ezer lakosú város számára ez jelentős teher, ezért is örülnek minden támogatásnak.Gulyás Gábor felidézte, hogy a Kmetty Múzeum1981-ben nyílt meg Szentendre főterének egyik emblematikus házában, de a leromlott állapotú épület az elmúlt öt évben már nem tudott rendeltetésszerűen működni, ugyanakkor a városba érkezők folyamatosan keresték a kiállítást.A múzeum most teljes egészében megújult. A rekonstrukció 58 millió forintba került, amelyből 33 millió forintot az Emmi, 18 millió forintot Szentendre biztosított, az FMC 7 millió forinttal járult hozzá. A rekonstrukció részeként teljes egészében megújult a tetőszerkezet, a homlokzat és a belső falrendszer, az elektromos rendszer kicserélése mellett korszerű klímaberendezéseket szereltek be és teljesen új világítási rendszert alakítottak ki.Újrarendezték az állandó kiállítást is, amely reprezentatív módon jeleníti meg Kmetty művészetét, kurátora Bodonyi Emőke művészettörténész, a múzeum munkatársa. Az FMC vezetője kiemelte, hogy folytatják a Czóbel Múzeum megújításakor kialakított koncepciót, azaz a modern, 21. századi követelmények szerint megújult kis múzeumok állandó kiállításai évről évre megújulnak, kölcsönzött művek felhasználásával is. Jövőre a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) támogatásával a Barcsay Múzeum újjáépítésére kerül sor és hamarosan kezdődik egy jelentős beruházás, a Fő téri Képtár rekonstrukciója. Emellett kisebb részben a Kovács Margit Múzeum is megújul - tette hozzá. Kitért arra is, hogy az épületek önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetőség nyílt pályázatokon való indulásra.Bodonyi Emőke művészettörténész az Aranykor című kép kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az alkotás néhány éve tűnt fel, nagy szenzációt kiválta. A szakember az MTI-nek elmondta, hogy a tárlathoz több közgyűjteményből is kölcsönöztek műveket, magánygyűjteményből két alkotás érkezett, de a folyamatos megújulás jegyében további magángyűjteményeket is megkeresnek.A szombaton nyíló új tárlathoz katalógus is készül.