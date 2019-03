Megvan az időpont: ekkor temetik Koós Jánost

A szertartásra érkezők a Makovecz terem előtti ravatalnál 13.30 és 14.30 között róhatják le kegyeletüket, a család kérésére egy szál virággal - olvasható a közleményben, amelyet Koós Réka menedzsere, Csábi Zsolt juttatott el az MTI-hez.A táncdalénekes-parodista-színész vasárnap81 évesen, rövid betegség után. Végső nyughelye a művészparcellában lesz.Koós János 1937. november 21-én a romániai Gyergyószárhegyen született Kupsa János néven. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola után a Zeneművészeti Főiskolán oboaszakon végzett. Az Országos Pénzügyőr Zenekar tagja volt 1957 és 1960 között, majd ezután indult táncdalénekesi karrierje.Táncdalfesztiválokon nagy közönség- és szakmai sikert aratott - három fesztivált megnyert -, legemlékezetesebb dala talán a Kislány a zongoránál. Énekesi karrierjével párhuzamos volt színészi pályafutása is, 1966 és 1970 között három filmben is szerepelt.A Mikroszkóp Színpad tagjaként színész és parodista volt 1982-től 1985-ig. Pályája ott és akkor kapcsolódott össze Hofi Gézáéval, akivel énekes-parodista duót alakítva számos sikeres színpadi és televíziós produkciót készítettek. Később a karmesterséggel is megpróbálkozott: szimfonikus zenekart vezényelt a Zeneakadémián is, 1999-től pedig televíziós szórakoztató műsorokat vezetett.