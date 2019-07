Migrációkutató: a kerítés nem csak védelmet nyújt, de elrettentő hatása is van

A határkerítés fizikai akadályként nem csak védelmet nyújt, de terelő, elrettentő hatással is van az illegális bevándorlókra, és ha ezt megértené az ENSZ, akkor nem bírálná a magyar kormányt, és nem minősítené feleslegesnek a kerítést - erről beszélt a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán pénteken.



Janik Szabolcs hozzátette: jelenleg nincs annyi határsértéssel próbálkozó mint 3-4 éve, a Balkánon viszonylagos nyugalom van, de így is több tízezer illegális bevándorló jön évente.



Hangsúlyozta, ha a magyar kormány elbontaná kerítést, akkor annak híre menne, és hamar felélénkülne a migráció a szerb-magyar szakaszon.



Janik Szabolcs kitért arra is, hogy Heiko Maas német külügyminiszter egy lapinterjúban a tengeren érkező menedékkérők önkéntes elosztását szorgalmazta. Ugyan most önkéntes vállalásokról beszélnek az uniós politikusok, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szétosztás sem önkéntes, sem kötelező jelleggel nem működik - értékelt.