Minden eddiginél többen vettek részt az idei PannonHajszán Cseszneken - fotók

A Kisalföld csapata rajt előtt.

Minden eddiginél többen vettek részt az idei PannonHajszán, Magyarország egyetlen hagyományőrző akadályversenyén, amelyet 6. alkalommal rendeztek meg szombaton Cseszneken - közölték a szervezők. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által is támogatott rendezvény célja a szabadidős program mellett a térség kedveltségének növelése, a hagyományok - íjászat, dárdadobás, kukoricamorzsolás, várfal- és szalmabála-mászás, gólyalábon járás, taligatolás, csúzlizás - ismertségének erősítése, valamint az egészséges életmód, a mozgás csapatépítő, közösségformáló erejének bemutatása.A választható 7 és 14 kilométeres élményfutam a Bakony ösvényein, a hegység egyik legszebb túraútvonalán halad és az ország egyik leglátványosabb középkori erődítményébe, a tatárjárás után épült Cseszneki várba is be kell mászniuk a résztvevőknek. A közlemény szerint Tálos Gergő, a rendezvény főszervezője elmondta: több mint 1500-an neveztek a versenyre. A 14 kilométeres távon csaknem l400-an indultak, míg a 7 kilométeres távon több mint 1100-an. A jelentkezők 60 százaléka férfi, 40 százaléka nő, a legidősebb versenyzők egy 70 éves férfi, és egy 69 éves nő voltak.Az 50 feletti korosztályból több mint ötvenen indultak, az átlagéletkor pedig 34. Két napra, szombatra és vasárnapra szerveztek úgynevezett GyerekHajszát is. Erre a 6-11 éves korosztályból mintegy 500 gyereket regisztráltak, dupláját az előző évinek. A kisebbek 1 kilométer távot futnak, a nagyobbak pedig 2 kilométert, ügyességük tesztelésén túl a hagyományokkal és a környék nevezetességeivel is megismerkedhetnek. A gyerekek nagy része a környékről jött, Győrből, Pannonhalma vonzáskörzetéből, de érkeztek Szolnokról, Kecskemétről, Debrecenből és Pest megyéből is.A nagyobbaknak szóló SuliHajszára 37 csapat regisztrált, 300 diák indul a vasárnapi versenyen, ahol 10-19 évesek mérhetik össze tudásukat, kitartásukat egyéniben és csapatban is. A PannonHajszára az egész ország területéről, sőt, a határokon túlról is érkeztek versenyzők. Mint írták: a PannonHajsza "évről évre egyre nagyobb tömegeket vonz, a térség turisztikai attrakciójává vált, ezért Veszprém megyében több esemény is kapcsolódik a rendezvényhez". Kitértek arra is, hogy a verseny idején valamennyi szálláshely elkelt a közelben, akárcsak tavaly.A szervezők célja a jövőben, hogy több rendezvénnyel több napra is megtöltsék környéket turistákkal, kikapcsolódni vágyókkal. Az élményfutam fővédnöke Szabó Tünde sportért felelős államtitkár volt - olvasható a közleményben.