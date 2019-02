Minden idők leghosszabb zarándokvonata indul a csíksomlyói pápai misére

Minden idők leghosszabb zarándokvonatát indítja el Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói szentmiséjére a MÁV-Start Zrt. és a Misszió Tours utazási iroda - közölték a szervezők pénteken Szombathelyen.



Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: Szombathelyről május 31-én indul el a Boldogasszony zarándokvonat, amelyet Budapesten kapcsolnak össze a Pécsről, Püspökladányban pedig a Nyíregyházáról, Debrecenből érkező szerelvénnyel, és június elsején hajnalban érkezik meg Csíkszeredába.



A zarándokok részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd a vonat este indul vissza Magyarországra.



A Boldogasszony zarándokvonatot június 6-án Szombathelyről, Budapestről és Miskolcról a csíksomlyói pünkösdi búcsúba indítják el.



A Misszió Tours évek óta szervez zarándokvonatokat - emlékeztetett Székely János szombathelyi megyéspüspök.



A zarándokvonatok nagy értékének nevezte, hogy az úton a zarándokok megismerkedhetnek egymással. A "síneken utazó templomnak, kápolnának" is nevezett vonaton gyónásra is lehetőség van, a zarándoklatra közös énekkel, imádsággal készülnek fel, majd együtt vonulnak a Mária-kegyhelyhez, a templomhoz - ismertette.



"Csíksomlyó a magyarság lelki, szellemi szíve", ezért is nagy öröm, hogy Ferenc pápa ellátogat Csíksomlyóra és magyar hívekkel is együtt imádkozik - fogalmazott a megyéspüspök.



Hozzáfűzte: az Erdélybe látogatók lelket építő élményekhez jutnak magyarságtudatból, vendégszeretetből, vidámságból, összetartásból. Szavai szerint "gyakran a határon túli magyar testvéreink hitben is sokkal életerősebbek és hittel telibbek: Csíksomlyón ehhez a forráshoz megyünk, ahol a nemzet szíve dobban" - hangsúlyozta Székely János.