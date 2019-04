Minden településen biztosított az elektronikus önkormányzati ügyintézés

Már valamennyi magyarországi településen biztosított az elektronikus önkormányzati ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül - jelentették be a csaknem 18 milliárd forintos uniós program keddi, budapesti rendezvényén a projektet megvalósító szervezetek vezetői.



Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a projektet sikeresnek nevezte és azt mondta, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a http://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon keresztül a polgárok a hivatalok felkeresése, sorban állás, papírok kitöltése, beadása nélkül kezdeményezhetik 150-nél is több ügy intézését. Elektronikusan intézhető például a szociális támogatás igénylése, a hagyatéki, birtokvédelmi eljárás kezdeményezése, de a májusi határidejű helyi iparűzési adó ügyeit is már ezen keresztül intézhetik a polgárok.



Csampai Zsolt Az önkormányzati ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése című konferencián elmondta, 2015-ben indították a programot, két lépcsőben. Előbb az önkormányzatok önkéntes részvételével, majd teljes, országos kiterjesztéssel.



A projekt céljai közé tartozik az önkormányzati feladatellátás egységesítése, ehhez az állam központi informatikai támogatást, szoftvereket, alkalmazásokat biztosít számukra. Az ASP-projekt polgárokat közvetlenül érintő része az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztése.



Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés nemcsak kényelmes és költséghatékony, hanem ma már a társadalom döntő része számára elvárt szolgáltatás is, ugyanúgy, ahogy jogos igény az is, hogy otthonról intézhessük pénzügyeinket is, akár magánemberként, akár vállalkozóként.



Bancsics Ferenc, a NISZ Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az új portál dizájnja nem véletlenül hasonlít a megújuló magyarorszag.hu oldalra, hiszen az állampolgárok számára nincs különösebb jelentősége annak, hogy ügyüket a központi vagy a helyi közigazgatás részeként intézik. Kitért arra is, hogy az ügyek jó részét űrlapokon lehet elindítani, de a portálon keresztül lehetőséget biztosítanak még a "szabad szöveges" ügyindításra (epapir.gov.hu) is, ami a korábbi levélbeni megkereséseket válthatja ki.



Spaller Endre, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökhelyettese közölte: kampányt indítanak az elektronikus önkormányzati ügyintézés népszerűsítésére. Egyebek mellett tájékoztató cikkeket jelentetnek meg helyi lapokban és animációs filmeken mutatják be, milyen egyszerű az ügyintézés. Az új rendszer előnyének mondta, hogy gyors, kényelmes, közvetlen, környezettudatos, és azt, hogy a portálon keresztül folyamatosan követhető az adott ügy állása. Ha a program ismertté válik, akkor az önkormányzati ügyfélszolgálatok kongani fognak az ürességtől, hiszen minden hivatalos ügyet online bárhonnan elindíthatják a polgárok - fogalmazott.



A konferencián kiosztott háttéranyagban egyebek mellett az áll, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által vezetett konzorcium 17,883 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott.