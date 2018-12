Miniló segíti a beteg gyerekek gyógyulását a Bethesda Gyermekkórházban - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Tóth Franciska, a Bethesda Gyermekkórház szociális munkása közölte, a neurológiai és a rehabilitációs osztályon kezdték el a terápiát, amely véleménye szerint a legspeciálisabb fejlesztőfoglalkozással ér fel. Tapintás, szaglás, látás területén is ingerli a kómában lévő, illetve abból ébredező gyermekeket.



A műsorban Vertigo, a miniló is részt vett. Ács Franciska lovasterapeuta - akinek gyermeke szintén a kórházban gyógyult - ajánlotta fel, hogy Vertigoval segítse a gyermekek gyógyulását. Elmondta, Vertigot úgy nevelik, mint egy kutyát, de a lókiképzést is gyakorolják vele.