Miniszterelnökségi államtitkár: az EU-ban közös döntéseket kell hozni

A kontinens jövője attól függ, hogy milyen döntéseket hozunk, és ezeket a döntéseket közösen kell meghozni - hangoztatta a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára a kétnapos Német-Magyar Fórum megnyitóján, kedden Budapesten. Varga Judit hangsúlyozta: a biztonsági, védelmi, fejlesztési politika ügyeit, az EU jövőjét érintő kérdéseket több aspektusból is meg kell vizsgálni. Erre a fórum is lehetőséget nyújt; a résztvevők tanulhatnak egymástól, és ez a jobb megértést is segíti - tette hozzá.Maren Schoening, a fórumot megrendező Magyar-Német Ifjúságért Egyesület elnöke azt mondta: az 1992 februárjában aláírt német-magyar barátsági szerződés érvényesítéséhez ez a tanácskozás is hozzájárul.Az idei fórumon kerekasztal-beszélgetéseket is tartanak, amelyeken mások mellett Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Johannes Schraps, a német szövetségi parlament (Bundestag) EU-bizottságának szociáldemokrata (SPD) tagja és Volkmar Klein, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) parlamenti képviselője vesz részt.