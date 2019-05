Nagyon kevés szavazatszámlálót delegáltak a pártok

Egyelőre nagyon kevés delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba az európai parlamenti (EP-) választáson listát állító pártok - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.Az EP-választáson listát állító pártok a több mint tízezer hazai szavazókörbe két-két tagot küldhetnek, a listát állító kilenc párt tehát összesen mintegy 185 ezer delegáltat jelenthet be május 17-én 16 óráig.Pálffy Ilona kiemelte: a hétfői adatok szerint mindössze 1200-1500 delegáltat jelentettek be a pártok, holott ez nagyon fontos garancia lenne.Az NVI elnöke elmondta azt is, hogy múlt hétfőn postázták a szavazási levélcsomagokat azoknak a magyar állampolgároknak, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakóhellyel, de regisztráltak a választásra és így jogosultak levélben szavazni. Ezeket a levélcsomagokat hétfőtől a külképviseleteken - személyesen - is át lehet venni.Hozzátette: a szavazatokat tartalmazó válaszborítékot nem szükséges személyesen visszajuttatni az NVI-hez, le lehet adni a külképviseleteken vagy a szavazás napján Magyarországon az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken, és vissza lehet juttatni a szavazás előtti szombat éjfélig levélben az NVI-hez.A választási iroda elnöke szólt arról is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe május 17-én (péntek) 16 óráig jelentkezhetnek azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon. A kérelmeket aoldalon, az ügyfélkapun és személyesen a helyi választási irodákban lehet benyújtani. A határidő közelsége miatt a levélben jelentkezést az NVI elnöke már nem ajánlotta.Azok a választók, akik a szavazás napján nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen szavaznának, május 22-éig jelentkezhetnek át.