Nemzeti Hepatitis Bizottság alakult az emberi erőforrások minisztere felkérésére

Nemzetközi adatok szerint a hepatitis (fertőző májgyulladás) C vírusa (HCV) által okozott fertőzések globális problémát jelentenek. A vírus világszerte a krónikus májbetegségek, a májzsugor, a rosszindulatú májtumor és a máj eredetű halálozás 10-40 százalékáért tehető felelőssé.



A fertőzés forrása kizárólag olyan fertőzött személy lehet, akinek a vérében a vírus megtalálható. A WHO becslése szerint a világon a teljes lakosság 3 százaléka, több mint 185 millió HCV fertőzött él, az esetek száma pedig évente mintegy 350 ezerrel nő.



A betegség előfordulása Dél-Kelet Ázsiában és Észak-Afrikában a legmagasabb, míg Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a legalacsonyabb. Hazánkban mintegy 70 ezerre tehető a betegek száma, közülük 50 ezren fertőzőképesek. Az új, rendkívül hatékony nyolchetes terápiás lehetőségek révén Magyarországon jelentősen leegyszerűsödött a HCV teljes körű felismerése és felszámolása.



A fertőzés időbeni felfedezése és meggyógyítása a munkaképesség és az életminőség javulását, a súlyos májbetegség és a májrák megelőzését, a beteg környezete és a társadalom számára a továbbfertőzés veszélyének megállítását jelenti, emellett jelentősen csökkenti az egészségügyi ráfordítás költségeit is.



Hazánkban minden HCV fertőzött beteg számára hozzáférhető a legmodernebb gyógyszeres terápia a társadalombiztosítás részeként. Az ellátásra jogosult HCV-fertőzöttek kezelését gasztroenterológus, infektológus és trópusi betegségek szakorvosai végzik.



A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott kezelések kizárólag a Hepatitis Terápiás Bizottság néven működő szakmai testület jóváhagyását követően, a NEAK által kiadott engedélyek alapján történnek.



Az ügyintézés menete 2011 óta teljesen elektronikus. A 2018 decemberében - mások mellett hepatológus, belgyógyász, patológus és diagnosztikai szakemberek részvételével - létrejött szakmai grémium, a Nemzeti Hepatitis Bizottság feladata, hogy nemzeti programot dolgozzon ki a HCV vírus felszámolása érdekében - összhangban a WHO irányelveivel - a 2030-ig terjedő időszakra.



A testület javaslata alapján a 2019. évi költségvetésben 600 millió forintot terveznek a fő célcsoportnak számító egészségügyi dolgozók ingyenes szűrésére és kezelésére.