Nemzeti összetartozás napja - Történész: a trianoni büntetés nagyságát máig sem magyarázza semmi

A trianoni békediktátum okozta terület- és népességvesztés nagyságát máig sem magyarázza semmi - jelentette ki Babucs Zoltán történész a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden.



Úgy fogalmazott, hogy a békediktátum aláírásánál az akkori Magyar Királyságot teljes mértékben halálra ítélték.



Emlékeztetett: a hatalmas veszteségen és a szankciókon túl számos rendelkezéssel sújtották a megcsonkított Magyar Királyságot, amelynek a továbbiakban nem lehetett nehézfegyverzete és hadiipara, illetve fel kellett, hogy függesztenie az általános hadkötelezettséget is. Ezt követően "a Magyarországból jóllakott" későbbi kisantant államok halálos szorításba fogták az országot, ami azt jelentette, hogy az 1927-es Olaszország felé intézett nyitásig Magyarország külpolitikai tekintetben is elszigeteltté vált - fűzte hozzá.



Az antantnak az volt az érdeke, hogy kis államok jöjjenek létre az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén, egyfajta kordont képezve Európa és az orosz területek között, de ezt a célt egy erős Magyarország nem szolgálta volna - magyarázta Babucs Zoltán.



Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésben a győztesek, ezen belül elsősorban Franciaország érdekeit érvényesítették - mondta Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



A Monarchia megszűnése után Magyarország területéből több utódállam is kihasított kisebb-nagyobb részeket. Ezekre az ütközőállamokra az új világrend fenntartása érdekében elsősorban Franciaországnak és szövetségeseinek volt szükségük - közölte a történész.



"Tehát nem arról volt szó, hogy direkt ellenünk irányult a dolog, csak a következményei voltak rendkívül súlyosak számunkra" - hangsúlyozta. Az akkori magyar kormánynak nem sok lehetősége volt elkerülni mindezt - fűzte hozzá.



Trianon egyszerre okozott lelki és gazdasági sokkot, de miközben az utóbbit kiheverte az ország, az előbbit a mai napig sem sikerült - mondta Katona Csaba.



Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét.



Korábban írtuk:

Potápi: az elmúlt 100 év bizonyította, hogy a magyarság meg akar maradni



A trianoni békeszerződés óta eltelt mintegy 100 év bizonyította, hogy az ország és a magyarság is meg akart maradni - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden, a nemzeti összetartozás napján az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár emlékeztetett, 99 évvel ezelőtt írták alá a Nagy-Trianon palotában az országra erőltetett békeszerződést. Magyarországot ezzel tönkre akarták tenni katonailag, gazdaságilag, társadalmilag, szociálisan és politikailag - tette hozzá.



Az elmúlt 100 évre egy jó válasz az összetartozás napja és konkrétan az idei ünnepség, amikor a Kossuth téren mintegy 7000 gyermek énekli el közösen a Kézfogás című dalt. De az egész világon megemlékezéseket tartanak a magyarok ezen a napon - mondta.



Az államtitkár szerint az ünnep alkalmat teremt arra, hogy az elmúlt évtizedekben a magyarsággal történt sikereket is bemutassák. Ezekből "merítkezve" el lehet mondani, hogy bár a 20. század a magyarság szempontjából egy vesztes évszázad volt, de a 21. egy egyre inkább erősödő magyarságról fog szólni - tette hozzá.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában reményét fejezte ki, hogy a határon túli magyarság is mind jobban érzi, a 2010-es kormányváltás radikális változást hozott a nemzetpolitikában - például a kettős állampolgárság miatt.



A törvény 2010-es megszületése óta több mint 1 millió 50 ezer magyar kaphatott állampolgárságot - fűzte hozzá.



Korábban írtuk:

Fidesz: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét



Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét - közölte a Fidesz kedden, a nemzeti összetartozás napján az MTI-vel.



Emlékeztettek: a 2010-ben megalakult Országgyűlés egyik első döntése volt, hogy a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját.



"Ezzel szimbolikusan is hátat fordítottunk annak a Gyurcsány-korszaknak, amely nem tekintette a nemzet részének a külhoni magyarokat és gyűlöletkampányt folytatott ellenük" - fogalmaztak a közleményben, megjegyezve, hogy "Gyurcsányék a nemzeti összetartozás napjának bevezetését sem szavazták meg".



Hangsúlyozták: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte, és a mindennapok részévé tette a nemzeti összetartozás erejét gazdasági, szellemi és minden értelemben.



Az erős nemzeti összetartozásra minden eddiginél nagyobb szükség van, mert a bevándorláspártiak - köztük a Gyurcsány vezette ellenzék - célja a nemzetek Európájának felszámolása, a nemzeti szuverenitás és a nemzeti identitás gyengítése, és egy új kevert népességű Európa létrehozása - magyarázták.



"Mi azonban szeretnénk megőrizni Magyarországot a magyarok országának, minden magyar hazájának, éljenek akár a határon túl, vagy bárhol a világon" - fűzték hozzá a közleményben.