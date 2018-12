Népszavazást írhatnak ki a házasság közjegyző általi felbontásáról

A Kúria hitelesítette a házasság közjegyző általi felbontásának lehetőségéről kezdeményezett népszavazási kérdést.



A Kúria internetes oldalán kedden közzétett végzés szerint a bíróság által hitelesített kérdés úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság közjegyző általi felbontással is megszűnhessen?"



A Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) egy magánszemély nyújtotta be a kérdést hitelesítésre. Az NVB azonban ezt megtagadta, arra hivatkozva: a kérdés megtévesztő, ugyanis nem egyértelmű, hogy mely esetekben szűnhet meg a házasság közjegyzői eljárással és melyekben marad a bírósági eljárás, vagy esetleg ezek az eljárások egymás egyenértékű alternatívái lesznek. Az NVB szerint emellett a kérdés azt a képzetet keltheti, hogy a házasság felbontása az érintett választása alapján történne a bíróság vagy közjegyző előtt, függetlenül attól, hogy van-e jogvita a felek között.



A kezdeményező a Kúriához fordult, és a legfőbb bírói testület keddi végzésében a kérdést hitelesítette, arra hivatkozva, hogy a kérdés a házasság közjegyző általi felbontása lehetőségének bevezetésére vonatkozik, az "is" szó pedig azt jelzi, nem kívánja e felbontási mód jövőbeni kizárólagosságát. A kérdés megfogalmazása más értelmezési lehetőséget nem vet fel, ezért a Kúria szerint a kérdés a választópolgári egyértelműség kritériumát teljesíti - írták.



A bíróság vizsgálta a jogalkotói egyértelműség kérdését is és azt állapította meg, hogy a kérdésből a jogalkotó számára egyetlen egyértelmű feladat következik, mégpedig a házasság közjegyző általi felbontása jogszerű lehetőségének megteremtése, bár ennek több módja is lehetséges. A jogalkotó feladata, hogy az alkotmányos követelményekre tekintettel, a jogszabályok koherenciáját is fenntartva a legmegfelelőbb szabályozási megoldást kiválassza - jegyezték meg.



A végzés jogerős.



A Kúria döntését meg kell jelentetni a Magyar Közlönyben, majd - miután azt a kezdeményező igényli - a Nemzeti Választási Iroda elnöke öt napon belül átadja a szervezőnek a hitelesítő záradékkal ellátott aláírásgyűjtőív-mintapéldányt. A népszavazási kezdeményezést csak ezen az íven lehet támogatni. A szervezőnek 120 napja van arra, hogy összegyűjtse a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírást.