Nézőpont: Közép-Európa háromnegyede bevándorlásellenes

A közép-európai térség 83 millió választópolgárából 61 millió bevándorlásellenes - közölte kilenc közép-európai országban végzett közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet kedden az MTI-vel.



A közleményben azt írták, a kilenc országban - Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, Szerbiában, Romániában és Bulgáriában - végzett közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a közép-európai régió választópolgárai egyértelműen elutasítják a migrációt, ezáltal pedig a magyar kormány álláspontján vannak.



Az intézet az Magyarország és az Európai Bizottság közötti migrációs vita nyomán úgy véli, fontos tudni, hogy a közép-európai polgárok miként viszonyulnak a bevándorláshoz.



A kutatásból kiderült, hogy a térségben hozzávetőleg 83 millió választóból 61 millióan rossznak tartják, míg mindössze 16 millióan helyeslik az Európán kívülről érkező bevándorlást.



Az eredmények alapján Csehország, Bulgária és Magyarország esetében a legnagyobb a migrációt elutasítók aránya, de még a leginkább megengedő Lengyelországban is 22 millió ellenzőre is csak 9 millió migrációpárti jut. A legtöbb bevándorlásellenes értelemszerűen a legnagyobb lélekszámú Lengyelországban van, Csehországban majdnem minden választókorú, tehát 8, és Romániában 12 millióan bevándorlásellenesek - fűzték hozzá, megjegyezve, hogy Magyarországon a 8 millió szavazóból 7 millió ellenzi a migrációt.



Kiemelték: egymillióan vagy kevesebben vannak bevándorláspártiak Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Bulgáriában és Magyarországon is.



Az intézet Soros György magyar származású üzletember megítéléséről is kérdezett. Az derült ki, hogy több mint 30 millióan rossz, míg 14 millióan jó véleménnyel vannak róla. Az üzletembert 38 millióan nem ismerik vagy nem tudnak róla véleményt alkotni - fűzték hozzá.



A Nézőpont Intézet szerint az adatokból egyértelműen látszik, hogy amelyik országban többen ismerik, ott többen vannak azok is, akik elutasítják Soros György személyét. Szlovákiában, Romániában és Magyarországon a választópolgárok több mint fele ismeri és nem kedveli az üzletembert, Csehországban és Szlovéniában viszont a szavazókorúak többsége nem ismeri Soros Györgyöt - írták.



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása országonként ezer-ezer ember telefonos megkérdezésével készült 2019 februárjában. A minta országonként reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a maximális mintavételi hiba 3,1 százalék.