Nézőpont: utcahosszal vezet a Fidesz-KDNP az EP-választás után

A biztos szavazók több mint fele (53 százalék) továbbra is a kormánypártokkal szimpatizál - derült ki a Nézőpont Intézet júniusi, az EP-választásokat követő első közvélemény-kutatásából.



Az ellenzéki pártok közötti erőviszonyok az EP-választásokkal átalakultak, ami azt mutatja, hogy Magyarországon jelenleg ellenzékváltó hangulat van - írta az intézet az MTI-hez kedden eljuttatott elemzésében.



A közlemény szerint az európai parlamenti választás után is stabilan vezeti a pártok népszerűségi listáját a Fidesz-KDNP pártszövetség (a választási részvételüket biztosra ígérők körében 53 százalékon áll).



A legerősebb ellenzéki párt címet jelenleg birtokló DK a politikailag aktívaknál 12 százalékon áll, lendületük az EP-választások után is kitartott, bár az akkor elért 16 százalékos eredményüket nem tudnák megismételni. Második helyük mellett elmondható, hogy Gyurcsány Ferencék pártjának hátránya jelentős a Fidesz-KDNP mögött, táboruk kevesebb mint negyedakkora - írták az elemzésben.



Az EP-választáson két mandátumot szerző Momentum továbbra is harmadik helyen áll 10 százalékos eredményével, míg a Jobbik 8 százaléknyi szavazó támogatottságát élvezi, tehát eredménye a májusi választáshoz közeli.



Az MSZP-Párbeszéd szövetség támogatottsága (6 százalék) mélyponton van, a baloldali szavazók bizalmának megnyeréséért folytatott versenyben vesztésre állnak Gyurcsány Ferenc pártjával szemben - írta a Nézőpont Intézet, megállapítva, hogy az EP-választáson meglepetést jelentő eredmény, miszerint a DK erősebb az MSZP-nél, továbbra is fennáll.



Az intézet elemzése szerint az ellenzéki pártok általános állapotáról sokat elárul, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága a biztos szavazóknál eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt, jelezve ezzel, hogy Magyarországon továbbra is ellenzékváltó hangulat van. A korábban a bejutási küszöb környékén billegő LMP 3 százalékon, a Mi Hazánk 2 százalékon áll.



A teljes népesség körében a Fidesz-KDNP 41, a DK 8, a Momentum és a Jobbik 7-7, az MSZP-Párbeszéd, az MKKP és az LMP 3-3-3, míg a Mi Hazánk 2 százalékon áll.



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása május 31. és június 26. között készült ötezer ember személyes megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 1,4 százalék - írták.