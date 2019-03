Novák: az amerikai döntéshozók érdeklődéssel figyelik a magyar családpolitikát

Az amerikai politikai döntéshozók rendkívüli érdeklődéssel figyelik a magyar családpolitikát és együttműködést szorgalmaznak magyar partnereikkel - mondta az MTI-nek az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, aki egy amerikai-magyar családpolitikai konferencián vett részt Washingtonban.



A Tegyük ismét naggyá a családokat címmel rendezett konferencián, amelyet a Kongresszusi Könyvtár dísztermében tartottak, Novák Katalin beszámolót tartott a magyar kormány családpolitikai intézkedéseiről és terveiről.



Arra a kérdésre, hogy mi az, ami a leginkább megfogta az amerikaiakat, Novák Katalin a legalább négy gyereket vállaló nők személyijövedelemadó-mentességét emelte ki.



"Ezt itt, az Egyesült Államokban egyelőre ugyan el sem tudják képzelni, de nagyon előremutatónak tartják" - mondta az államtitkár.



Közölte: amerikai partnerei rendkívüli elismeréssel adóztak annak a magyar kormánydöntésnek, amely lehetővé teszi, hogy a családtámogatásokat már a magzati élet idején is igénybe lehessen venni.



Az államtitkár elmondta: amerikai partnereiktől "rendre azt hallani", hogy a magyar családpolitikai intézkedések sora olyan példa, amelyet nem egy tekintetben ők is szívesen követnének.



"Elmondták azt is, hogy Magyarország ugyan kicsi ország, kivált az Egyesült Államokból nézve, mégis képes volt arra, hogy világelső legyen a családok támogatásában" - fogalmazott Novák Katalin.



"Már most is rengetegen jelezték, hogy szeretnék folytatni velünk a közös munkát. Egyszerűen kíváncsiak, hogy a magyar családpolitika mitől sikeres" - fogalmazott.



Novák Katalin kiemelte: a "nemzetközi fórumokon és az ENSZ-ben is tervezzük, hogy összehangoljuk családpolitikára vonatkozó álláspontjainkat".



"Az ENSZ-ben is szükség van az összefogásra, arra, hogy a családi értékeket képviseljük akkor is, amikor ezek háttérbe szorulnak" - fűzte hozzá. A magyar-amerikai családpolitikai együttműködés következő állomása az ősszel Budapesten megrendezendő demográfiai konferencia lesz, amelynek vendégei között ott lesznek az amerikai szakemberek és döntéshozók is.



A washingtoni konferencián beszédet mondott Mercedes Schlapp, a Fehér Ház stratégiai kommunikációs igazgatója, Kathryn Talento, a Fehér Ház Belpolitikai Tanácsának munkatársa, Tony Perkins, a Családkutató Tanács elnöke, Susan Yoshihara, a Katolikus Családi és Emberi Jogi Intézet alelnöke és Gorka Sebestyén volt elnöki tanácsadó.