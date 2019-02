Novák: júliustól vehető igénybe a gyerekvállalási támogatás és a kamattámogatott hitel használt lakásokra

Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.

Július elsejétől lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) kamattámogatott hitelét használt lakás vásárlásához is, valamint a július elseje után született gyerekek után igényelhető a gyerekvállalási támogatás - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Novák Katalin a fiatal házasok gyermekvállalási támogatásáról elmondta, azt minden új gyermeket vállaló 18 és 40 év közötti nő igényelheti, aki első házasságában él, és legalább három év munkaviszonnyal rendelkezik. Legfeljebb 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitel vehető fel, és júliustól számítva három évig áll majd nyitva ez a lehetőség.A törlesztést az első, a 2019. július 1-je után született gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztik és a tőketartozás 30 százalékát is elengedik, a harmadik gyermeknél pedig a kölcsön további részét teljes egészében elengedik, így akár vissza nem térítendő támogatássá is válhat ez a lehetőség - ismertette.Megjegyezte, ha a maximális 10 millió forintos összeget veszik fel a szülők, akkor a havi törlesztőrészlet 50 ezer forint lesz, 20 éves futamidővel.Hangsúlyozta, a támogatást azok is igénybe vehetik, akik már házasok és már van gyermekük, de csak további gyermek után kérhető a kölcsön.Novák Katalin közölte, a csok mellé kapható kedvezményes hitel már használt lakásokra is felvehetővé válik, vagyis a kétgyermekes családok 10 millió, a három- és a többgyermekes családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek már igénybe használt lakás vagy ház vásárlására.Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy a használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a csok felvételének a feltétele volt.A jelzáloghitelek egy részének átvállalása úgy változik, hogy már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállalnak át - közölte az államtitkár, hozzátéve: fontos tudni, hogy ez a lehetőség a kamattámogatott csok-hitelek esetén is érvényes.Novák Katalin közölte, a legalább négygyerekes nők szja-mentességét várhatóan a jövő évtől vezetik be, és ez nemcsak a 18 év alatti gyerekek esetén érvényes, hanem a felnőtt gyerekek után is, egészen a nyugdíjig. Az adómentesség kizárólag a munkából származó jövedelemre igaz, tehát például az osztalékból származóra nem lehet igénybe venni - mutatott rá.A nagyszülői gyedről elmondta, csak még aktív, tehát dolgozó nagyszülők vehetik igénybe, nyugdíjasok nem, és a gyed extra nem terjed ki rá, tehát ha a nagyszülő visszamegy dolgozni, akkor a gyed folyósítása megszűnik.Szólt arról is, hogy felmérték a bölcsődei ellátásra vonatkozó igényeket, és azt látták, hogy 70 ezer férőhelyre lenne szükség. Ezért a tervek szerint a jelenlegi 50 ezerről 2020-ig 60 ezerre, 2022-ig pedig 70 ezerre bővítik a férőhelyek számát.Az államtitkár elmondta, elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja: a kormány legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a legalább három gyermeket nevelő családok esetében 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatással, amely az autó árának maximum 50 százalékát teheti ki. Ezt nem utólag térítik vissza, hanem már ennyivel kevesebbet kell eleve kifizetni.Kiemelte, az intézkedések költségvetési fedezete biztosított, jövőre nagyságrendileg 150 milliárd forintot fordítanak ezekre, idén pedig értelemszerűen ennek felét, de ez azon is múlik, mennyien veszik igénybe a lehetőségeket.Novák Katalin azt is hangoztatta, hogy a családtámogatások bővítése nem lezárt folyamat, tovább folytatják a munkát.Úgy fogalmazott, 2010 óta a kormány családbarát országot épít, és minden döntése arról szól, hogy könnyebb legyen gyereket vállalni és nevelni Magyarországon. Ezért folytatnak családközpontú kormányzást, és ezért növelték a családoknak járó támogatásokat a kétszeresre 2010 óta.Közben láthatók az intézkedések eredményei is, nemcsak demográfiai értelemben, hanem abban is, hogy jobban élnek a gyereket nevelők - tette hozzá.Emlékeztetett, 20 éve nem volt olyan magas a gyerekvállalási kedv, mint tavaly, és 20 éve nem kötöttek annyi házasságot, mint 2018-ban, amikor több mint 100 ezer fiatal mondott igent egymásra.