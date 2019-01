Novák Katalin: a kormány a végsőkig harcol az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók jogaiért

A magyar kormány "a végsőkig harcol" a magyar munkavállalók jogaiért, mert meggyőződésük, hogy a családtámogatások indexálásáról szóló osztrák döntés ellentétes az európai uniós (EU-s) eszmékkel és jogszabályokkal - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken telefonon az MTI-nek.



Novák Katalin felidézte: kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen csütörtökön az Európai Bizottság az úgynevezett indexálásról szóló törvény miatt, amelyet októberben fogadtak el, január elsején lépett hatályba és megváltoztatja a korábbi családtámogatási gyakorlatot.



Kifejtette: azok az Ausztriában dolgozó, nem osztrák állampolgárok, az EU más tagállamaiból érkező munkavállalók, akik az országban fizetnek adót és járulékokat, viszont gyermekeiket nem ott nevelik, kevesebb családtámogatásra jogosultak, mint korábban.



Úgy folytatta: ez leginkább a magyar munkavállalókat érinti "súlyosan hátrányosan", hiszen közülük vannak a legtöbben ilyen helyzetben. Példaként említette, hogy ha egy magyar ember a határ mentén él, ezért a családja Magyarországon van, de ő napi szinten Ausztriába jár dolgozni, ott fizet adót és járulékokat, mint egy osztrák állampolgár, akkor idéntől lényegesen kisebb juttatásra, csak a korábbi összeg mintegy 60 százalékára lesz jogosult, mivel az osztrákok döntése alapján azokat a magyar életszínvonalhoz igazították. Ez csaknem 40 ezer gyermeket érint Magyarországon - hívta fel a figyelmet.



Novák Katalin kiemelte: a kormány a lehető leghatározottabban lépett fel ez ellen az osztrák jogszabály ellen európai szinten. Hozzátette: V4-es partnereket is kerestek, a visegrádi országok novemberben közösen fordultak - Bulgáriával, Szlovéniával és Litvániával együtt - a foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős EU-biztoshoz, Marianne Thyssenhez, és kérték, hogy lépjen fel az ügyben.



Elmondta: decemberben kapott egy levelet a biztostól, amelyben jelezte, hogy vizsgálatot indítanak; majd januárban Trócsányi László igazságügyi miniszter is kérte, hogy indítsanak kötelezettségszegési eljárást, és ez meg is történt. Megjegyezte: "az unióban megszokott tempóhoz" képest ez gyorsnak számít, ugyanakkor a jogszabály már hatályba lépett.



Biztató jelnek nevezte, hogy elindult a kötelezettségszegési eljárás, és mint az államtitkár közölte, Marianne Thyssen is úgy kommentálta ezt, hogy "az egységes piac alapja a méltányosság és az egyenlő bánásmód, és nincsenek az EU-ban másodrendű munkavállalók".



A magyar kormány ezzel maximálisan egyetért, és "a végsőkig harcol" a magyar munkavállalók és polgárok érdekeiért, jogaiért, mert meggyőződésük, hogy az osztrák döntés ellentétes az EU-s eszmékkel és jogszabályokkal - jelentette ki Novák Katalin.