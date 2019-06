Novák Katalin: a magyarok és a németek szövetségesek

A magyarok és a németek között szövetség köttetett harminc évvel ezelőtt a határnyitáskor és a berlini fal leomlásakor - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, a Magyar-Német Ifjúságért Egyesület (Jugendwerk) új irodájának megnyitóján. Novák Katalin úgy fogalmazott, hogy a németek és a magyarok tisztelik egymást, próbálják megérteni egymást, és barátnak is tekintik egymást.Ugyanakkor olykor a kifáradás jelei is mutatkozhatnak a kapcsolatokban, ezért szükség van új erőforrásokra, új lendületre, és annak újbóli megélésére, hogy mit is jelent a németek és magyarok közötti megértés, egymásra figyelés és barátság, a Jugendwerk pedig aktív szerepet játszhat ebben a megújulásban - fűzte hozzá az államtitkár.Azt is hangsúlyozta, hogy a németek és magyarok közötti szövetség nem elvont dolog, hanem olyasmi, amit meg kell élni, amelyben saját tapasztalatokra kell támaszkodni, a fiataloknak pedig lehetőséget kell adni ezen tapasztalatok megszerzésére.A Jugendwerk épp azért dolgozik, hogy harminc év múlva is legyen, ami összeköti a két országot, és a fiatalok megszerezhessék azokat a tapasztalatokat, amelyekből tudni fogják, a magyarok és a németek számíthatnak egymásra, igyekeznek megérteni és elfogadni egymást - mondta az államtitkár.Maren Schoening, az egyesület elnöke kiemelte, nagy nap ez számukra, mert az iroda megnyitásával végre tényleg otthonra leltek Budapesten.Az irodában nem csak dolgozni akarnak, hanem egy kommunikációs centrumot, találkozási pontot is létrehoznak mindenki számára, aki szívén viseli a két ország sorsát. Szeretnék összekötni az embereket mindkét országból és minden korosztályból - fűzte hozzá.Volkmar Wenzel, a budapesti német nagykövet arról beszélt, hogy a vasfüggöny leomlása óta eltelt harminc év meghatározó volt abban, hogy mivé fejlődtek az országok, a Német-Magyar Barátsági Szerződés pedig hozzájárult ahhoz, hogy a két ország barát és partner lett Európában.Az egyesületet méltatva azt mondta, központi szerepe lehet abban, hogy a kapcsolatok alulról fejlődjenek, az iroda pedig mindkét ország fiataljainak jó platform és kiindulópont, ahol találkozhatnak, megismerhetik egymást és a másik kultúráját.A Magyar-Német Ifjúságért Egyesület 2016-ban alakult a Német-Magyar Ifjúságért Egyesület testvérszervezeteként. Az egyesületek feladata mindkét országban a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek és az ifjúságpolitikáért felelős tisztségviselők közötti kapcsolat támogatása. Ez elsősorban kölcsönös találkozók és csereprogramok, valamint nyelvtanfolyamok és szakmai gyakorlatok keretein belül valósul meg. A Jugendwerk tanácsadóként és közvetítőként működik a különböző állami intézmények, valamint a német- és magyarországi civil társadalom résztvevői között.