Novák Katalin: az együtt töltött idő minőségének javítását is segítik a kormány intézkedései

Minél több segítséget tud adni a kormány a családoknak, annál több lehetőségük lesz arra, hogy a családtagok együtt töltött idejének minősége javuljon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, a 24. Aldi Női Futógála családi futása előtt az MTI-nek.

Novák Katalin kiemelte: a közös sportolás a minőségi időtöltés egyik formája. A sportolással a nők jó példát mutathatnak gyermekeiknek, és ezzel szolgálják családjuk egészségét is - mondta a politikus, aki gyermekeivel a családi futáson, majd azután a tíz kilométeres távon is indult.



Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára az élsport és az utánpótlás-nevelés fontossága mellett a szabadidősport jelentőségét hangsúlyozta az MTI-nek. A nők sportban betöltött szerepéről megjegyezte: száz éve még alig voltak női sportolók, mára viszont a nőkből is válhat példakép.



A 24. Aldi Női Futógálára közel 9600-an neveztek - tájékoztatta az MTI-t Kocsis Árpád versenyigazgató. Elmondta: hét különböző távon várták a versenyzőket, a leghosszabb és legnépszerűbb a tíz kilométeres futás volt, de 600 méteres családi futás és váltóverseny is szerepelt a programok közt. Utóbbi kettőben férfiak - például apukák, nagypapák és fiúgyermekek - is indulhattak. Az eseményen megjelentek a Családbarát Magyarország program legújabb látványelemei: információs sátor, játéktér, és baba-mama-papa sátor is várta a családokat.



Közel tízezren vettek részt a népligeti női futógálán  

Staicu Simona nyerte a 10 kilométeres főszámot a népligeti női futógálán, amelynek több mint 9550 résztvevője volt vasárnap. A 24. ALDI női futógála szervezőinek tájékoztatása szerint a Dunakeszi VSE sportolója 39:31 perc alatt teljesítette a távot, a második helyen 39:52 perccel Rozsnyai Lilla (Üröm), míg a harmadikon 40:25 perccel Aradi Bernadett (DEAC) végzett. A 10 kilométeres táv rajtjánál a mezőny elindításában Novák Katalin Család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, valamint Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes vállaltak szerepet. A résztvevők Béres Alexandra fitneszvilágbajnok és Szalka Andrea fitneszinstruktor útmutatásával melegíthettek be, míg a mezőnyt többek között a női futósport ikonja, a tájfutásban világbajnok és 34-szeres magyar bajnok Monspart Sarolta buzdította. A szervezők a legnépszerűbb hazai női futóeseményre elsősorban a sportolni, futni, mozogni vágyó hölgyeket várták, de két távon a férfiak is csatlakozhattak