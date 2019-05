OGY - Novák Katalin: január 1-jétől a nagyszülők is gyedre mehetnek

11.25 - A nagyszülők is gyedre mehetnek

Jövő év január 1-jétől gyedre mehetnek a munkapiacon aktív nagyszülők bizonyos feltételek teljesülése esetén. Az erről szóló törvénymódosítást kedden kezdte tárgyalni az OrszággyűlésJövő év január 1-jétől a nagyszülők is gyedre mehetnek, ha az Országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyi államtitkára.Novák Katalin a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetéséről szóló kormányzati előterjesztés általános vitájában közölte, a dolgozó szülőknek szeretnének segíteni. Lehetőség lesz arra, hogy a munkaerőpiacon aktív nagyszülő az unoka kétéves koráig - ikrek esetén hároméves korig - otthon maradhasson a gyermekkel - ismertette.Elmondta, a nagyszülői gyed átlagfizetés esetén 208 ezer forint havi támogatást jelent. A nagyszülő a gyed mellett csak akkor dolgozhat, ha a munkavégzés az otthonában történik.A nagyszülői gyed igénybevételének feltételei között említette, hogy a szülők jogosultak legyenek a gyedre és hogy nyilatkozzanak arról, egyetértenek a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénybevételével.Elmondta, a nagyszülőnek is jogosultnak kell lennie a gyedre, azaz a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosítottnak kell lennie. Feltétel az is, hogy a gyermeknek a szülővel kell élnie - közölte, megjegyezve: napközben persze a nagyszülő elviheti magához a gyermeket.Hozzátette: a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást.Novák Katalin közölte, a nagyszülő több unoka után többszörösen is igénybe veheti a gyedet, amely a nyugdíj szempontjából jogosultsági időnek számít.Az államtitkár azt mondta, bízik abban, hogy a törvényjavaslat elfogadásával ismét tudnak egy lépést tenni a családbarát Magyarország irányába.Szólt arról is, hogy Európát demográfiai krízis sújtja, Magyarországon 1981 óta évről évre fogy a népesség. Míg Európában a népességnövekedés forrása a migráció, a magyar kormány a népesedési problémák megoldását a magyar gyermekek megszületésének támogatásával akarja megoldani - közölte.Novák Katalin elmondta, azt szeretnék, hogy ha Magyarországon minden vágyott gyermek megszületne, ezért szeretnék lebontani az ez előtt álló akadályokat, erről szól a családbarát kormányzás.Felsorolta az eddigi családpolitikai intézkedéseket, például a családi adókedvezményt, a gyed extrát, a családi otthonteremtési támogatást. Hozzátette: 2010-ben 960 milliárd forint volt családtámogatásra, idén 2000 milliárd forintot fordítottak erre a célra, a jövő évi költségvetésben ennél is több jut a magyar családoknak.Az államtitkár beszámolt arról, hogy a miniszterelnök által februárban meghirdetett hétpontos családvédelmi akcióterv - amelynek része ez a törvényjavaslat is - több pontja is életbe lép július 1-jén, ezek között említette a babaváró támogatást, a csok kiterjesztését, a jelzáloghitellel kapcsolatos könnyítéseket és a nagycsaládosok járművásárlási támogatását.A magyar emberek többsége igent mond a biztonságos Európára és a védelmező Magyarországra - jelentette ki Selmeczi Gabriella, a Fidesz vezérszónoka. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi a családokra építi alapértékeit.Kiemelte: kutatások szerint a mai családokban rendkívül fontos a nagyszülők szerepe, akik rengeteg, máshol őt el nem érő tudást adnak át unokáinak.Közel 1,4 millió ember fejezte ki az akaratát, hogy olyan országban akar élni, ahol érték a gyerek, a család, és ahol a kormány és a parlamenti döntéshozók segítik őket ebben a nemes feladatban; a családok támogatása ügyében nemzeti egység van Magyarországon - mondta a tavalyi nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozva.Selmeczi Gabriella arról beszélt: míg Nyugat-Európában nem vizsgálják a népességfogyás okait, és csak a lakossághiány pótlásának módját keresik, addig Magyarországon ezt megteszik, amit az is jelez, hogy Európában nálunk fordítják a legnagyobb összeget családtámogatásra.Ennek eredményeként 32 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv 2012 óta, "a vágy tehát létezik, a kormány pedig a rendelkezésére álló eszközökkel támogatást nyújt ehhez", hiszen a cél az, hogy minél több gyerek szülessen és éljen szeretetteljes családi környezetben.A Jobbik két vezérszónoka támogatandónak nevezte a kezdeményezést, ám módosításokat javasoltak azért, hogy szélesebb kör vehesse igénybe azt.Z. Kárpát Dániel kifogásolta, hogy a nagyszülő épp a nyugdíjszámítás alapját adó éveket töltené gyed-en, ami jelentősen visszanyesné későbbi juttatásaikat, akárcsak azt, hogy választani kell a nyugdíj és a nagyszülői gyed között.Elfogadhatatlannak nevezte, hogy azok a családok nem vehetnék igénybe a juttatást, ahol például az egyik szülő otthon ápolja a másikat, hiszen követelmény a munkaviszony, ahogy azt is, hogy 1,3 milliárd forint ennek az összegnek az öt-tízszeresét kellene a programra fordítani, hogy azt minél többen vehessék igénybe.A kormány az egyik kezével ad, a másikkal visszatart - összegezte álláspontját Stummer János, aki a családbarát munkahelyek - az otthoni és a részmunkaidős foglalkoztatás - támogatását hiányolta.Annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az özvegyi nyugdíjban vagy ápolási díjban részesülők korlátozás nélkül igénybe vehessék a nagyszülői gyedet, és indítványozta, hogy a nyugdíjasok is igénybe vehessék ezt a lehetőséget, azzal a megkötéssel, hogy a két juttatás összeg nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresét..Azt is indítványozta, hogy az egyedülálló szülők esetében a nagyszülői gyedet másfélszeres szorzóval számolják.Az európai parlamenti (EP-) választásról, a magyar gazdaságról és a kormány szociálpolitikájáról volt szó kedden napirend előtt az Országgyűlésben.Gréczy Zsolt (DK) arról beszélt, hogy csalás történhetett a vasárnapi EP-választáson. Azt mondta, a múlt héten Kisvárdára vezényeltek mintegy harminc készenléti rendőrt, hogy a záhonyi határátkelő forgalmát segítsék meggyorsítani. Felidézte, hogy sajtóbeszámolók szerint már a 2018-as országgyűlési választások alatt is volt olyan, hogy jelentős számú, fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar állampolgárt szállítottak szervezetten a határhoz közeli településekre, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjére szavazzanak.Azt firtatta, miért éppen a választás előtt volt szükség a határátkelőn a gyorsabb átkelés biztosítására. Hozzátette: a DK "nem a határon túli magyarokat bántja", a választási csalást ítéli el.Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára visszautasította, hogy a DK, amely évek óta hergel a külhoni magyarok ellen, már megint külhoni magyarokat ukránoz le.Az államtitkár összehasonlította a kormány és a DK politikáját, amelyet szerinte egy világ választ el egymástól. Hozzátette: a DK a brüsszeli bürokráciát erősítené, a magyar kormány a nemzetállamokat; a DK másra bízná a legfontosabb döntéseket, a kormány szeretné, ha azok a magyarok kezében maradnának. Rögzítette azt is, a magyar kormány olyan vezetőket szeretne Brüsszelben, akik nem vesznek el jogokat a tagállamoktól, és fellépnek a migráció ellen.Mellár Tamás (Párbeszéd) a kormányfő hétfői, a magyar gazdaságról szóló nyilatkozatára reagált. Az ellenzéki politikus úgy látja, a Balti államok az elmúlt 7-8 évben sokkal nagyobb mértékben tudták növelni a GDP-jüket. Bár imponáló a foglalkoztatás növekedése Magyarországon, de a GDP-emelkedéssel összevetve kiderül: a termelékenység mindössze 3 százalékkal nőtt - mondta. Igen soványnak nevezte az adósságcsökkenést, mivel az elmúlt években uniós forrásokból és a magánnyugdíjpénztárakból több mint 50 százaléknyi GDP-arányos többletforrás került be a magyar gazdaságba.A képviselő szerint ha Magyarország 2030-ig az unió átlagánál nagyobb, négy százalékos növekedést akar elérni, akkor vendégmunkásokra lesz szüksége. 2030-ra legalább egymillió vendégmunkást kell behozni - mondta.Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy reagált: Mellár Tamás csatlakozott azokhoz a baloldali közgazdászokhoz, akik "mindig megmondják a tutit", hogy mennyire nem lehet Magyarországon gazdasági növekedés, hogy mennyire nem lehet azt fenntartani, aztán a valóság erre szépen rácáfol.Hozzátette: a képviselőnek megint nem lesz igaza. Mégis csak az a valóság, hogy 2019 első negyedévében 5,3 százalékkal bővült a magyar gazdaság, és ez a legjobb eredmény az unió tagállamai között; 2018-ban pedig több Magyarországon született ember tért vissza, mint amennyi elvándorolt - közölte.Korózs Lajos (MSZP) bírálta a kormány családpolitikai intézkedéseit, mert szerinte azok parlament elé kerülésekor mindig kiderül: a lehető legszűkebb kör veheti igénybe, a kormányt csak az vezérli, hogy a lehető legkevesebb pénzbe kerüljön. Kiszorítják a negyven év feletti, gyermeket vállaló nőket a támogatásokból, a gépjármű-támogatásból az 1-2 gyerekes családok szorulnak ki; a nagymamagyedet csak az aktív foglalkoztatottak vehetik igénybe, a bölcsődeépítési programot pedig számtalanszor megígérték, de a férőhelyek száma nem nő - rótta fel. Úgy összegzett: a kormány a jól keresőket, a sokgyerekeseket és az új lakást vásárlókat támogatja.Kifogásolta, hogy a tartós bentlakást biztosító idősotthonokban 53 ezer férőhely van, de csak 51 ezer helyet töltöttek fel, miközben 34 ezren várakoznak a bekerülésre.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára tipikus osztályharcos felszólalásként értékelte a képviselő szavait, mondván, ellentétet szít társadalmi csoportok között.Elmondta, az Eurostat adatai szerint míg 2010-ben 38 százalék volt a szegénységgel veszélyeztetett gyermekek aránya Magyarországon, most már jóval az uniós átlag alatt, 23 százalékon van ez az arány. A családtámogatások mindenkin segítettek, így a nehéz helyzetben lévő családokon is - közölte.A kormány családpolitikai intézkedéseiről és az európai parlamenti választás tanulságairól beszéltek a képviselők kedden napirend előtt az Országgyűlésben.Szászfalvi László (KDNP) arról beszélt: a vasárnapi EP-választáson az emberek kinyilvánították, hogy európai és belpolitikai színtéren is a Fidesz-KDNP irányvonalát támogatják, és a népességcsökkenés jelenségére nem az illegális migráció megszervezését, hanem az európai és a magyar családok támogatását tartják jó válasznak.Kiemelte: a kormány évek alatt kiterjesztette a családtámogatási rendszert, így ma már több mint 2 ezer milliárd forintot fordítanak a magyar családokra. A képviselő ismertette a kormány hétpontos családtámogatási akciótervét és úgy vélte: "minden brüsszeli sunyi akadékoskodás" ellenére, ez az egyetlen ésszerű, az életteli magyarságot szolgáló válasz.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint Brüsszelben bizonyos trendeket megváltoztathatatlannak tartanak, ezért irritálja őket, hogy van egy közép-európai ország, amely mégis meg tudja ezeket fordítani, legyen szó népességcsökkenésről, közgazdasági folyamatokról vagy a migrációról.Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP kormány a korábbi szocialista kormányokkal ellentétben nem a megszorításokban hisz, hanem a gyermekvállaláshoz szükséges pénzt ott hagyja a családoknál, a fontos döntési pillanatokban pedig segítséget nyújt az anyagi akadályok leküzdésében.Ungár Péter (LMP) gratulált a vasárnapi EP-választás győzteseinek, az LMP korábbi szavazóitól pedig bocsánatot kért. Azt ígérte: azon dolgoznak majd a következő időszakban, hogy Magyarország zöld pártjaként visszaépítsék a hitelességüket. Szerinte Magyarországnak nem jó, hogy az ellenzéknek liberális-neoliberális vezetése van, és nincs rendszerkritikus zöld gondolat, de elismerte ebben a felelősséget.A képviselő azt kérte a kormánytól, hogy növelje meg az ápolási díjat azoknak is, akik nem gyermekeiket, hanem idős szüleiket vagy más rokonukat ápolják, mert ők jelenleg 58 ezer forintot kapnak, és számukra a 15 százalékos emelés csak pár ezer forintot jelent.Rétvári Bence államtitkár szerint az ellenzék hangosan követelte az ápolási díj megnövelését, ugyanakkor nem szavazták meg az emelésről szóló törvényjavaslatot a parlamentben, mert akkor a szirénázás, sípolás és konfettidobálás lényegesebb volt számukra.Hangsúlyozta: a kormány korábban is tárgyalt és most is egyeztet az érintett szervezetekkel, és 2022-re a gyermekápolási díjat a minimálbér szintjére emeli, az ápolási díj esetében pedig 15 százalékos emelést hajt végre, amelyet 2022-ig még 5-5-5 százalékos növekedés követ majd.Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt szorgalmazta, hogy a kormány a családvédelmi akciótervben ne csak "kozmetikai jellegű kedvezményeket" adjon, hanem érdemi segítséget biztosítson több százezer embernek.Javasolta ezért, hogy a kétgyermekesek családi adókedvezménye évente sávos módon növekedhessen az inflációnak megfelelő mértékben, minden érintett magyar családra terjesszék ki a jelzáloghitel-elengedést, a családi autó vásárlásra szóló támogatást pedig a használt autókra is igénybe lehessen venni.Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára reagálásában arra hívta fel a figyelmet: a jobbikos képviselő felszólalásának címe - "A harc folytatódik" - valójában egy 1974-ben írt munkásmozgalmi dal, ami szerinte jól mutatja a Jobbik hitelségi válságát és azt is, miért büntették a Jobbikot az EP-választáson a szavazók. Ez azért van, mert a Jobbik a baloldali ellenzékhez kötötte magát, azokhoz, akik például korábban kormányon eltörölték a családi adókedvezményt - jegyezte meg.A kormány számára a családok támogatása nemzetstratégiai ügy - hangoztatta az államtitkár, felsorolva a kabinet 2010 óta tett intézkedéseit.Selmeczi Gabriella (Fidesz) szerint az EP-választás eredménye azt bizonyítja, hogy "mi vagyunk a legcsaládbarátabb ország Európában". A választók nagy többsége azzal bízta meg a Fidesz-KDNP-t, hogy bevándorlás helyett a magyar családokat és a gyermekvállalást támogassák - tette hozzá. Úgy vélte: a választás arról szólt, hogy "a gyermekeinkre vagy bevándorlásra szavazunk. Magyarország megadta a választ nekünk a gyermek az első, és ez széles körű felhatalmazást jelent az eddigi politika folytatására - jelentette ki.Szerinte a nagy részvétel arról tanúskodik, hogy emberek meg akarják védeni magukat, nemzeti keresztény és biztonságos Magyarországot akarnak.A képviselő ismertette a családvédelmi akcióterv pontjait, és kiemelte: Magyarország fordítja a legtöbb pénzt családok támogatására Európában, 2 ezer milliárd forintot, ami a nemzeti össztermék 4,8 százaléka.Rétvári Bence államtitkár hangsúlyozta: nagy a különbség az ellenzék és a kormánypártok között a családtámogatás terén, mert míg az egyik "a folyamatos hátrafele araszolás politikáját" folytatta, addig a Fidesz-KDNP határozott előrelépést tett az ügyben.Helyes úton jár a kormány, amikor nem migrációban, észak-afrikai és közel-keleti fiatalok betelepítésében gondolkozik, hanem a magyar családokat támogatja. Vasárnap a választók visszajelezték, hogy ezt a családokért konfliktusokat felvállaló politikát várják el továbbra is a kormánytól.