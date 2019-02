Olasz napilap: a magyar baloldal nácikkal szövetkezik Orbán megállítására

A jobboldali újság beszámolt a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke, Ronald S. Lauder magyarországi látogatásakor kifejtett aggodalmairól, miszerint a magyar ellenzék több vezetője is a Jobbikkal tervez választási szövetséget.



"A Jobbik nem tudott leszámolni múltjával, és nem sikerült eltávolodnia antiszemita gyökereitől" - idézte Ronald S. Laudert az olasz újság, kiemelve, hogy a WCJ elnöke szerint "minden magyar párt számára veszélyes a kapcsolattartás a Jobbikkal".



A napilap, amely határozott és gyakran élesen kifejtett nézeteiről ismert, beszámolt Karácsony Gergely, a Párbeszéd vezetője egy minapi televíziós interjújáról is, amelyben az ellenzéki politikus nem határolódott el a Jobbiknak a magyar parlament zsidó származású képviselői összeírására irányuló "listázásától".



A Libero kommentárja szerint a magyarországi zöldek, liberálisok, szocialisták az Orbán Viktor vezette kormányerők megállítása érdekében még attól sem riadnak vissza, hogy a Jobbikkal közösen induljanak a májusi európai parlamenti választásokon, majd az őszi önkormányzati megmérettetésen, amelynek egyik tétje Budapest vezetésének megszerzése lesz.



A napilap szerint a magyar baloldali ellenzék és a Jobbik már a 2018-as magyar parlamenti választásokon is "bátortalan" kísérletet tett a szövetségre. A Libero úgy vélte, a Jobbik csak azért, hogy megállítsa Orbán Viktort, abba a paradox helyzetbe került, hogy szélsőjobboldali pártként kevésbé szentelt figyelmet a határok védelmének és a magyar nemzeti identitás megőrzésének, mint a mérsékelt jobboldali kormánypártok.



