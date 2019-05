Orbán-Trump találkozó - Trump: Orbán Viktor jó munkát végez az országa biztonságának megőrzésében

Orbán Viktor kormányfő főbb találkozói, tárgyalásai 2019 eleje óta

2019. január 1-2. - Orbán Viktor miniszterelnök Brazíliavárosban részt vett Jair Bolsonaro brazil elnök beiktatásán, majd 2-án kétoldalú megbeszélést folytatott az új elnökkel. A magyar kormányfő január 1-jén Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is találkozott, aki szintén részt vett a beiktatási ünnepségen.

2019. február 7. - Pozsonyban a visegrádi országok (V4) kormányfői - köztük Orbán Viktor miniszterelnök - Angela Merkel német kancellárral tárgyaltak.

2019. február 11. - Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel.

2019. február 18-19. - Orbán Viktor miniszterelnök Jeruzsálemben megbeszélést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután elmaradt a visegrádi négyek és Izrael csúcstalálkozója Lengyelország távolmaradása miatt.

2019. március 21-22. - Orbán Viktor miniszterelnök részt vett Brüsszelben az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos csúcsértekezletén.

2019. április 12. - Orbán Viktor miniszterelnök Dubrovnikban a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) együttműködés csúcstalálkozója alkalmából kétoldalú megbeszélést folytatott Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel.

2019. április 25-28. - Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben tárgyalt Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel, majd a tárgyaló felek kétoldalú egyezményeket írtak alá. A magyar kormányfőt Hszi Csin-ping kínai elnök is fogadta. Orbán Viktor részt vett a második Egy övezet, egy út fórumon is.

2019. május 1. - Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban részt vett az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott országok, valamint az azóta belépett Románia, Bulgária és Horvátország csúcstalálkozóján.

2019. május 2. - Orbán Viktor kormányfő Budapesten tárgyalt Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel, belügyminiszterrel.

2019. május 6. - Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten tárgyalt Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével.

Hétfőn találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Washingtonban.

Amerika-szakértő: nem meglepő az Orbán-Trump találkozó

A magyarok még a Közép-európai átlagnál is Amerika-pártibbak

Forrás: Nézőpont Intézet



Módszertan



A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2019. február 1. és február 27. között készült. A 12 közép-európai országban, illetve régióban (Kelet-Németország, Bajorország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Románia, Horvátország, Szerbia, Bulgária) végzett kutatás egyenként 1000-1000, összesen 12 000 fő megkérdezésével zajlott le. A minta reprezentatív az adott ország társadalma szerint a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Az adatok százalékban értendők, összegük a kerekítés miatt eltérhet a 100-tól.

Orbán Viktor miniszterelnök jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a washingtoni Fehér Házban, ahol a magyar kormányfőt fogadta munkalátogatáson.Úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnököt egész Európában tisztelik. Kelet-Közép-Európa nyitott lenne a kínai befektetésekre, de ez a régió egyelőre nem a legprominensebb helyett foglalja el a kínai kereskedelmi kapcsolatokat nézve - fűzte hozzá.Magyarics Tamás hangsúlyozta: Amerika, Kína és Oroszország között geopolitikai kérdések dőlnek el, természetesen nem valószínű, hogy ennek Magyarország lenne a fő színtere, de az Egyesült Államok szeretné, ha szövetségesei ilyen szinten is az ő kívánságaikhoz igazodnának.Tízből hat magyarnak (59 százalék) jó véleménye van az Amerikai Egyesült Államokról, tehát a választókorú népességből közel ötmillióan kedvelik az USA-t. Mindössze minden ötödik magyar (22 százalék) mondta azt, hogy rossz véleménye van Amerikáról, ami fele a közép-európai (40 százalék) átlagnak – derül ki a Nézőpont Intézet 12 közép-európai országban, illetve régióban készített közvélemény-kutatásából.Az egyik legjelentősebb és sokak által régóta várt diplomáciai találkozóra kerül sor az Amerikai Egyesült Államokban Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő részvételével. A republikánus vezetésű amerikai külpolitika szemmel láthatóan szakított a demokraták Közép-Európát kevésbé fókuszban tartó irányával, ezzel párhuzamosan Nyugat-Európa pedig láthatóan egyre inkább elfordulni látszik az Egyesült Államoktól. Ebből kifolyólag lehetőség nyílik arra, hogy térségünk profitáljon a nagyhatalommal való együttműködésből.A közép-európai régióban végzett közvélemény-kutatási eredményekből látszik, hogy az itt lakók többsége (54 százalék) jó véleménnyel van az Egyesült Államokról, kevesebben (40 százalék) nyilatkozták az ellenkezőjét. A magyarok körében még ennél is nagyobb az USA támogatottsága, tízből hatan (59 százalék) gondolnak pozitívan és mindössze minden ötödik (22 százalék) magyar negatívan az Egyesült Államokra.Magyarországon egyértelmű többségben van az Amerika-párti álláspont. Nincs olyan jelentős társadalmi csoport, legyen az akár demográfiai, szociológiai, vagy politikai, amelyen belül többségében lennének az Amerikáról rossz véleménnyel bírók.Közép-Európán belül is a V4-tagállamok a legelkötelezettebbek az USA irányába. Arra a kérdésre, hogy „Kérem, mondja meg, hogy Önnek inkább jó, vagy inkább rossz véleménye van az Amerikai Egyesült Államokról!" a leginkább Amerika-párti válaszokat a lengyel (66 százalék), a cseh (62 százalék) és a magyar (59 százalék) emberek adták a V4-ek közül. Náluk is jobb véleménnyel voltak a románok (79 százalék) az USA-ról.Érdekesség, hogy csupán az osztrákok (59 százalék), a szlovének (60 százalék) és a szerbek (61 százalék) esetében volt többségben azok aránya, akik rossz véleménnyel vannak Amerikáról.