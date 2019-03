Orbán: a Fidesz egyoldalúan felfüggeszti az Európai Néppártban jogainak gyakorlását

Minket nem lehet kizárni és felfüggeszteni sem, négy választást nyertünk meg a magyar polgárok akaratából. A legutóbbi három európai parlamenti választáson 47, 56 és 52 százalékot kaptunk. Nyilván egy ilyen párt nem engedi meg magának, hogy felfüggesszék vagy kizárják, mert akkor inkább feláll és távozik"

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Európai Néppárt politikai közgyűlése után az Európai Parlament épületében, 2019. március 20-án. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár (j2) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsodi Balázs

, a Fidesz elnöke szerdán Brüsszelben az EPP politikai gyűlésének ülése utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyet élőben közvetített az M1 aktuális csatorna.A néppárt felkért három bölcs embert, akik jelentést tesznek majd le, és az alapján el lehet majd dönteni, hogy mi lesz hosszabb távon a néppárt, illetve a néppárt és a Fidesz kapcsolatának a jövője - mondta Orbán Viktor, aki a testület felállítását vállalható megoldásnak nevezte.- fogalmazott a Fidesz elnöke.Orbán Viktor közölte:, ezt világossá tette az EPP politikai közgyűlésén is. Szavai szerint ez vonatkozik arra, hogy Magyarország erős Európát, erős Európai Uniót akar, nem változik a bevándorlással kapcsolatos politikája, és elsődlegesnek tekinti a keresztény Európa, a keresztény kultúra védelmét.A portál szerda esti cikke szerint a Fidesz ezalatt tárgyalásokat fog folytatni az úgynevezett bölcsek tanácsával.Ez a testület foglalkozna a felfüggesztés ügyével.A Fideszt is három politikus képviseli majd a tárgyalásokon: Kövér László , a Fidesz választmányának elnöke, Szájer József , a Fidesz európai parlamenti képviselője és Gulyás Gergely , Miniszterelnökséget vezető miniszter.Az európai néppárti (EPP) politikai közgyűlése szerdai brüsszeli ülésén tárgyal a Fidesz kizárására irányuló indítványokról. Az elnökség a pártcsalád alapokmányának 9. pontja értelmében javaslatot tehet a Fidesz kizárására vagy tagságának felfüggesztésére.

Korábban írtuk:

Gulyás: felfüggesztés esetén a Fidesz azonnal elhagyja a Néppártot

- mondta az MTI-nek a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a párt alelnöke. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot.Hozzátette: ha a kizárás alaposságának vizsgálatára létrejön egy "három bölcsből" álló bizottság, a Fidesz önkéntes döntéssel azt vállalja, hogy a testület munkájának lezárultáig nem vesz részt a Néppárt testületeinek munkájában.- fogalmazott a miniszter, aki Brüsszelből nyilatkozott az MTI-nek.Hozzáfűzte: "olyan kompromisszumot nem tudunk kötni, amely korlátoz bennünket a szabadságunkban és abban a politikában, amellyel elutasítjuk a bevándorlást".Közölte azt is: a Fidesz a keresztény Európa megvédését is a legfontosabb politikai célok között tartja számon.Az elmúlt hetekben a Fidesz mindent megtett a kompromisszum érdekében, a Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber által szabott feltételeket teljesítette - jelentette ki a politikus.Gulyás Gergely emlékeztetett: a kizárást a pártcsaládból a Néppárt tizenhárom bevándorláspárti tagpártja kezdeményezte, amelyeknek együttesen 34 mandátuma van a 217 fős frakcióban.A szabályok értelmében azonban a kérdést megtárgyalja a pártcsalád választmánya - tette hozzá.A Fidesz európai néppárti (EPP-) tagságának felfüggesztését javasolta a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke egy szerdai nyilatkozatában, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság EPP-s elnöke pedig ugyancsak szerdán megerősítette álláspontját, miszerint meg kell szüntetni a Fidesz tagságát az Európai Unió jobbközép erőit összefogó pártcsaládban.Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke német hírportálokon idézett nyilatkozatában kiemelte: "amíg a Fidesz nem állítja helyre teljes mértékben a bizalmat, nem maradhat meg a rendes, teljes jogú tagság".Ezért "járható út" lenne Manfred Weber, az EPP európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője és EP-választási csúcsjelöltjének azon javaslata, hogy az alapokmánynak megfelelően függesszék fel a Fidesz tagságát az EPP-ben - tette hozzá.Annegret Kramp-Karrenbauer kiemelte, hogy a Fidesz megtette "az első, elismerésre méltó lépéseket", amelyek azt mutatják, hogy érdemes fenntartani a párbeszédet a párttal.Azonban ezek a lépések nem elégségesek ahhoz, hogy teljes mértékben eloszlassák "a bennem is meglévő kétségeket azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz osztja-e az EPP felfogását a közös értékekről, és hogy lehetséges-e a bizalmon alapuló együttműködés a jövőben" - mondta a CDU elnöke.A Fidesz tagságának felfüggesztése mellett foglalt állást az EPP EP-frakció vezetőségének (EPP Group Bureau) egyik CDU-s tagja, Ingeborg Grässle is, aki a Südwestrundfunk német regionális közszolgálati médiatársaságnak szerdán elmondta, hogy a Fidesz esetleges kizárása egyetlen problémát sem oldana meg, és csak azt eredményezné, hogy "gyakorlatilag elveszítjük Magyarországot".A kizárás helyet "hidat kell építeni" Orbán Viktor számára, akinek azonban "hihetően be kell mutatnia, hogy megváltozik" - mondta Ingeborg Grässle.Jean-Claude Juncker a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a Fidesz eltávolodott a kereszténydemokrata alapértékektől, ezért már két éve javasolja, hogy zárják ki az EPP-ből.Az EPP politikai közgyűlése szerdai brüsszeli ülésén tárgyal a Fidesz kizárására irányuló indítványokról. Az elnökség a pártcsalád alapokmánya 9. pontja értelmében javaslatot tehet a Fidesz kizárására vagy tagságának felfüggesztésére.Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint leginkább a német uniópártokon múlik, hogy a Fidesz tagságát felfüggesztik-e az Európai Néppárt szerdai ülésén. Törcsi Péter az M1 aktuális csatornán szerdán azt is mondta, hogy az elmúlt kilenc év azt mutatja, ha a Fidesz nehéz helyzetbe került, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CDU) általában kiállt mellette.Kiemelte: a helyzet bizonytalan, mivel eddig egyik német párt vezetője sem közölte, hogy miként voksol majd, illetve mire biztatja delegáltjait. Azért is nehéz megjósolni a szavazás eredményét, mert a felfüggesztést kezdeményező 12 tagpárton kívül kevesen nyilatkoztak arról, hogy támogatják-e a Fidesz elleni indítványt - vélekedett.Az Európai Néppárt 80 pártot tömörít, a kapcsolódó szervezetek delegáltjaival együtt 238 szavazat dönt arról, hogy maradhat-e a nagyobbik magyar kormánypárt a néppártban - mondta Törcsi Péter.