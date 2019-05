Orbán: a magyar nagytőkének a nemzeti érdekeket is szolgálnia kell

A Pick 150 éves története a legjobb bizonyíték arra, hogy a magyar nagytőkének a nemzeti érdekeket is szolgálnia kell - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a társaság fennállásának 150. és a Bonafarm csoport születésének 10. évfordulója alkalmából tartott budapesti gálarendezvényen.A kormányfő köszöntő beszédében nemzeti érdeknek nevezte, hogy 2030-ra a magyar vállalatoké legyen a hazai élelmiszeripar árbevételének és nyereségének döntő hányada.Kiemelte, nemzeti érdek az is, hogy a tőkeerős magyar vállalatok átlépjék Magyarország határait. "Legyenek izmosak és erősek, használják ki a régió, Európa, de az egész világ gazdasági lehetőségeit is, amivel aztán Magyarországot gyarapíthatják" - fejtette ki Orbán Viktor.