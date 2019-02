Orbán: az embereknek joguk van tudni, mire készül Brüsszel

Az európai parlamenti (EP) választás tétje a bevándorlás, Európa jövőjéről van szó, az embereknek pedig joguk van tudni, mire készül Brüsszel - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Kijelentette: a kormány mostani tájékoztatókampányából a magyarok is megérthetik, milyen migrációs eszközöket akar bevetni Brüsszel. "A brüsszeli bürokraták terveit egy ilyen kampány leleplezi" - fogalmazott.



Szavai szerint a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli többség növelni akarja a bevándorlást, ami azt jelentené, hogy Európa nem marad az európaiaké.



A kormányfő azt is mondta, hogy Brüsszel semmilyen valóságos segítséget nem ad a nemzetállamoknak a határvédelemhez, ellenben olyan programokat hirdet meg, amelyekkel a migránsokat immár törvényesen szabályozott keretek között behozná az Európai Unióba. Az uniós vezetők, például Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök is, folyamatosan arról beszélnek, hogy lehetővé kell tenni a legális migrációt Európába - jegyezte meg.



Kitért továbbá arra, hogy az EP is több migrációt elősegítő döntést hozott, sok-sok milliárd forintot akar adni például a bevándorlást támogató civil szervezeteknek.



A Frontex kibővítéséről szóló tervet Orbán Viktor jónak nevezte, de felhívta a figyelmet arra, hogy a nagyságrendekkel érdemes tisztában lenni: egész Európa határrendszerét akarják védeni körülbelül 10 ezer emberrel, miközben csak Magyarország déli határának védelmére mintegy 8 ezer embernek kell - változó intenzitással - fegyverben állnia.



A határvédelemmel kapcsolatban úgy foglalt állást: Európa nem képes felállítani egy olyan határvédelmi erőt, amely teljes hosszában képes lenne megvédeni a kontinens határait, vagyis a határok védelmében továbbra is szükséges a tagállami felelősségvállalás. Ám Magyarország hiába kérte, hogy az EU legalább a felét térítse meg a határvédelmi költségeinek, az unió - bár ígérte - egyszer sem adott egy fillért sem - tette hozzá.



A miniszterelnök beszélt a migránsoknak adott, név nélküli bankkártyákról is, feltéve a kérdést: "ha nem támogatjuk a migrációt, miért osztogatunk pénzzel feltöltött kártyákat a migránsoknak?"



A kormányzati tájékoztatókampány mind a hét pontja tényekkel alátámasztott, a konkrétumokról nem is vitatkozik Brüsszel - összegzett.



Arra a felvetésre, hogy az Európai Néppárt rendkívüli frakcióülést tart a plakátkampány miatt, Orbán Viktor úgy reagált: "remek, ez nagyon helyes, akkor legalább megbeszélhetjük, mi az a hét pont, amit mi valóságosnak gondolunk, ők pedig vitatnak. (...) Hajrá, készen állunk".



A kormányfő szerint egyébként az európai elit elszokott attól, hogy szabad őket bírálni. Pedig az európai intézmények vezetői viselik a felelősséget azért, hogy az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, és közben migránsok milliói jöttek be az unióba - mondta, hangsúlyozva: az EP-választáson olyan vezetőket kell választani, akik nem követik el még egyszer az elmúlt öt év hibáit. "Nem lehet a hibákat szőnyeg alá söpörni, egyébként sincs akkora szőnyeg, ami alá beférne két olyan kapitális hiba, mint a britek kiengedése és a migránsok beengedése" - fogalmazott.



A családvédelmi akciótervvel kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt: Európa hatalmas többsége hagyományos módon éli az életét, a családot tartja a legfontosabbnak, ám vannak furcsa, különös életmódot választó emberek, akik nem értenek egyet a mostani kormányzati javaslatokkal. "Bennünket, akik a hagyományos, családtisztelő világban szeretnénk élni, nem érdemes támadni. Tartsák meg a véleményüket maguknak" - üzente, hozzáfűzve: a negatív véleményekkel ezért csak akkor hajlandó foglalkozni, ha azok elérik a diplomáciai udvariasság határértékét.



Kiemelte, hogy családvédelmi lépéseket az emberek túlnyomó többsége támogatja, a családok támogatásának ügyében nemzeti egység van Magyarországon.



A falusi csokról szólva közölte: a kormány fontosnak tartja, hogy a falusi életforma ne szűnjön meg, ezért azokon a településeken - körülbelül kétezer helyen -, ahol a népességcsökkenés üteme meghaladja az országos átlagot, lehetővé teszik, hogy azok a gyermeket vállalók, akik otthont akarnak teremteni maguknak, az elérhető támogatási összegeket használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is használhassák.



"Hiszek abban, hogy a falu nem a múlthoz, hanem a jövőhöz tartozik, és abban is, hogy minőségi életet lehet élni falun" - fogalmazott.



A családvédelmi akcióterv pénzügyi hátteréről szólva azt mondta: Varga Mihály pénzügyminiszter "mindig aggodalmaskodik, és jól teszi", mert kell egy higgadt, nyugodt ember, akit nem ragadnak el az érzelmek, és az ő véleményét mindig elfogadja, mert a pénzügyeknek rendben kell lenniük. Úgy értékelt, hogy az ország mostani és szerinte a jövőben is várható felminősítése egy vitán felül álló elismerése a pénzügyminiszter munkájának.



Varga Mihály maga is nagycsaládos, pontosan tudja, miről van szó, ráadásul karcagi ember - "az se New York, nem a világ urbánus középpontja" -, tehát ismeri a vidéki életet - jegyezte meg.



Orbán Viktor az interjút azzal zárta, hogy a falusi csok kérdését jóváhagyták, a családvédelmi akcióterv pontos szabályait a következő kormányülésen véglegesítik, továbbá folyamatban van egy 440-450 falut érintő gazdaságfejlesztési intézkedés részletszabályainak a kidolgozása, és készül a kabinet egy átfogó romafelzárkóztatási programmal is.



Hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be Magyarország miniszterelnöke. Hét intézkedésről döntött a kormány, ezeket évente a költségvetés fényében kiegészülhetnek újakkal.



1. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztésre kerül, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztésre kerül, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedésre kerül.



2. Bővítjük a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és többgyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják.



3. Eddig a korány harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállalt át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most ez bővítésre kerül: már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállal át Magyarország Kormánya.



4. Azok az asszonyok, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



5. Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja. Családi, azaz legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány. A legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak.



6. Megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. A szakértői becslések szerint az országban 70 ezer bölcsődei férőhelyre van szükség ahhoz, hogy mindenki, aki szeretné, bölcsödébe járathassa a gyermekét. Jelenleg 49 ezer bölcsődei férőhely van. A teljes bölcsődei ellátás érdekében ezért 3 év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesít a kormány. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét.



7. Bevezetjük a nagyszülői gyedet. A jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük.



+ A kormány minden gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulói számára kétszer, a 9. és a 11. Évfolyamot követően biztosítja a kéthetes külföldi nyelvtanulás lehetőségét.