Orbán Balázs: Magyarországnak erősebb képviselete lesz Brüsszelben

A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson elért magasabb részvétel, több szavazat, több mandátum azt jelenti, hogy Magyarországnak erősebb lesz a képviselete Brüsszelben - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán Budapesten.



A Századvég Alapítvány Európa választ! - Az értékelés című rendezvényén az államtitkár üdvözölte, hogy a részvételi arány nőtt, Európa büszke lehet Magyarországra, hogy az emberek ilyen nagy arányban kifejezték akaratukat a választáson. Emellett arra is büszke lehet Magyarország, hogy itt az EP-választási kampány európai témák körül forgott, a magyarok megmutatták, hogy őket foglalkoztatja Európa jövője, látják az Európa előtt álló kihívásokat, és határozott véleményük van arról, merre kell fordulnia Európának - mondta.



Kiemelte: most a választásból megerősödötten kikerült kormánypártok állnak szemben "egy romokban lévő ellenzékkel".



Orbán Balázs felidézte: a DK kampánya az európai egyesült államok ideáját propagálta, több Brüsszelt és kevesebb Magyarországot szeretne, és ilyen a magyar politikatörténetben még nem volt. Nem lehet érvet mondani az európai egyesült álalmok mellett, hogy miért állna a magyar nemzet érdekében - közölte.



Azt is mondta: a választási kampányban volt egy nemzeti kormány és egy nemzetközi ellenzék, ezért támogatták a magyarok ilyen nagy arányban a kormánypártokat. Ugyanakkor nemzeti ellenzékre lenne szükség, és az ellenzéki pártok még nem vonták le ezt a következtetést - tette hozzá.



Az államtitkár kitért rá: a migrációs vita a 21. század legnagyobb sorskérdése, és az elmúlt évek tapasztalata alapján hatékony megoldásokat csak a nemzetállamok tudtak kínálni. A nemzeti struktúrák voltak képesek választ találni a globális kihívásra, és ez a helyzet a klímaváltozással is, ezt is a nemzeti kormányok tudják megoldani - mondta. Hozzátette: az EU-nak a nemzetek együttműködéséhez kell platformot adnia.



Orbán Balázs közölte: egyértelmű felhatalmazást kapott a Fidesz a politikája folytatására, és a párt európai jövője szempontjából az a kérdés, hogy van-e erre tér az Európai Néppárton (EPP) belül. A magyar választópolgárok képviselete a legfontosabb - jelentette ki.



Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója szerint abszolút győzelemről van szó, hiszen az elmúlt évek összes választását a Fidesz nyerte meg. Kilenc éve kormányoz a Fidesz-KDNP, folytat egy vitákat felvállaló kormányzást, amely számos kritikát hívott életre, mert beleáll a küzdelembe, megharcol az igazáért. Különösen értékes, hogy kilenc ilyen konfliktusos év után ilyen győzelmet arattak a kormányerők - fogalmazott.



Úgy látja, a jobboldalnak nem lehet alulértékelnie az eredményét, de nem lehet elbizakodottá válni sem.



Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója hangsúlyozta: nincs olyan megközelítés, amely szerint ne a Fidesz nyert volna vasárnap. A magas részvétel oka, hogy a migrációs válság óta nem volt olyan választás, ahol a magyarok közvetlenül az európai ügyekbe beleszólhattak volna - vélte.



Közölte: az EPP tekintetében fontos, hogy Orbán Viktor kapcsolatot tud teremteni az új jobboldallal, ő tudja megerősíteni a jobboldali identitását a néppártnak.



Mráz Ágoston Sámuel szt is mondta: az ellenzéki oldalon a küzdelem folytatódni fog, Gyurcsány Ferenc megpróbálja majd integrálni az MSZP-t, de nem biztos, hogy az MSZP-nek be kell adni a derekát.



Lánczi Tamás, a XXI. Század Intézet igazgatója arról beszélt, hogy az EP-választáson a centrális erőtér megszűnt, és két olyan ellenzéki erő erősödött meg, amely egymással koalícióképes. "Ez egy új játékot" indít el, és Gyurcsány Ferenc vélhetően kísérletet tesz az egész baloldal egyesítésére - mondta.



Közölte: Gyurcsány Ferenc tapasztalata nagyobb a Momentuménál, ők "kicsit gyanútlanul vetették bele magukat a politikai küzdelembe", de "a lapokat alapvetően" Gyurcsány Ferenc fogja osztani, ő ugyanis ilyen közel még nem járt ahhoz, hogy átvegye az irányítást a baloldalon.



Lánczi Tamás szerint a Fidesz szempontjából nem biztos, hogy olyan nagy jelentősége van, melyik pártcsaládban ül, hiszen sok, nem EPP-tagpárttal is jó kapcsolatot ápol a Fidesz. Alapvetően mindig a nemzetállami érdekek a meghatározók - tette hozzá.



Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető igazgatója emlékeztetett: a DK volt az egyetlen ellenzéki párt, amely érthető, egyértelmű üzenettel meg tudta szólítani az embereket. A Momentum pedig belvárosi, fiatalos, lendületes párt képét alakította ki, és a nagyvárosi, fiatalabb generációt érte el - fűzte hozzá.



Megjegyezte: az átrendeződés eredményeként az MSZP, az LMP és a Jobbik meggyengült, a DK és a Momentum pedig növekedni tudott.



Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője megdöbbentőnek nevezte, hogy az EP-választási kampányban a németországi kipabotrány nem váltott ki reakciókat, míg kevésbé súlyos kérdésekkel sokat foglalkoztak. Az is jól látszik, hogy a klímakérdéssel jól meg lehet szólítani a fiatalokat - fűzte hozzá.



G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy nem könnyű elbírni a győzelmet, főleg akkor, "ha folyton nyer az ember, márpedig a Fidesszel mintha mindig ez történne". Egy olyan világban győz mindig a Fidesz, amely folytonos mozgásban van, változnak a pártok, az erőviszonyok, a témák - vélekedett. Hozzátette: "el kell bírni a győzelmet", ami azt jelenti, hogy ha valaki folyamatosan győz, a léc mindig magasan van.



Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter a konferenciára küldött videoüzenetében köszönetet mondott a magyaroknak, akik győzelemre segítették a Fideszt az EP-választáson. Azt mondta, a jövőben is együttműködhetnek Brüsszelben a határvédelem, a kultúra és az identitás megvédése érdekében.