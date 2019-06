Orbán: Bulgária Magyarország szövetségese a migráció ügyében

Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Rumen Radev bolgár elnököt (b3) a Karmelita kolostorban 2019. június 14-én.

Fotók: MTI

A migrációs válság elégtelen európai kezeléséről, a magyar-bolgár kétoldalú kapcsolatokról és energetikai ügyekről is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Rumen Radev bolgár köztársasági elnökkel, akit péntek délelőtt fogadott a Karmelita kolostorban - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.Orbán Viktor és Rumen Radev egyetértett abban, hogy az elmúlt években európai szinten nem történt érdemi előrelépés a migrációs válsághelyzet kezelésében, miközben a veszély továbbra is fennáll. A bevándorlási nyomás bármelyik pillanatban újra felerősödhet, és az EU-nak jelenleg nincs vészhelyzeti terve erre az esetre. Mindez Bulgáriát rendkívül nehéz helyzetbe hozza - hangzott el.A magyar miniszterelnök leszögezte: kormánya továbbra is szövetségesnek tekinti Bulgáriát ebben a kérdésben is, és kész minden segítséget megadni Szófiának.A tárgyaláson méltatták a két ország barátságát és történelmi sorsközösségét, amely - mint mondták - politikai, lelki és kulturális alapját képezi a kapcsolatok további fejlesztésének.A bolgár államfő elismeréssel szólt a magyar gazdaság eredményeiről, és közölte: országában nagyra értékelik a magyar családtámogatási rendszert.A megbeszélésen szóba került Kína és a kelet-közép-európai országok gazdasági együttműködése, valamint energiapolitikai kérdések is. Ez utóbbi kapcsán annak fontosságát húzták alá, hogy Európa nyersanyagellátása diverzifikált legyen, vagyis a lehető legtöbb forrásból és útvonalon álljon rendelkezésre megfizethető árú energiahordozó - közölte Havasi Bertalan.