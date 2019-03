Orbán: Magyarország biztonságos környezetet és biztos jövőt ajánl a fiataljainak

A mi fiataljaink a mi aranytartalékunk. Aki elereszti a fiataljait, az elveszíti a jövőjét. Márpedig Magyarország meg akarja nyerni a jövőt, ehhez pedig szükség lesz rátok"

Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.- fogalmazott a kormányfő a diákok előtt, akiknek azt is mondta:, mert "a ti jövőtök nem ott, hanem itt vár rátok".Hozzátette: Magyarország jövője a mai fiatalok döntéseiből áll össze, amilyen szakmát, pályát, életet, jövőt választanak maguknak, olyan lesz az ország.A miniszterelnök kifejtette:- hangsúlyozta.Arról is beszélt, hogy Magyarországon a fiatalok versenyképes szakmát kaphatnak. Szólt a technikumi rendszer visszatéréséről, amely megnyithatja az egyetemek kapuit a fiatalok előtt, ha a szakma megszerzése után még akarnak tanulni.Orbán Viktor kijelentette: Magyarországon beindult és magas fordulatszámon működik a gazdaság, az ország gyarapodik, fejlődik, egyre jobban teljesít. Így Magyarország - ahol a bérek is lendületesen nőnek - jól fizető munkahelyeket ajánl a főváros mellett vidéken is, a nemzetközi nagyvállalatok ezrével hozzák létre a munkahelyeket, és a magyar vállalkozások is egyre erősebbek, ők szintén tárt karokkal várják a fiatalokat.Azt is kiemelte, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, "itt nincsenek migránsok és nincsenek terrorcselekmények, ellenben van munka, otthon és biztonság".Megjegyezte továbbá, hogyOrbán Viktor szavai szerint minden esély megvan arra, hogy 2030-ra az Európai Unió öt legjobb országa közé kerüljünk, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni.A kormányfő végül a tanárokhoz szólt, elismerését fejezte ki a magyar fiatalokért végzett áldozatos munkájukért, és arra kérte őket, neveljenek újabb és újabb hazaszerető és tettre kész fiatalokat Magyarországnak.A csütörtökig tartó Szakma Sztár Fesztivál a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), valamint a VI. SkillsHungary nemzeti döntőjének színhelye.