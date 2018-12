Orbán: Magyarországot kell képviselni Brüsszelben, nem fordítva

Olyan európai parlamenti képviselőkre van szüksége az országnak, akik Magyarországot képviselik Brüsszelben, és nem Brüsszelt Magyarországon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő a jövő évi európai parlamenti (EP) választásokról szólva úgy fogalmazott: az ellenzék felfogása szerint Magyarországon azt kellene csinálni, amit Brüsszel mond, ezért aki ellenzéki képviselőt küld majd az EP-be, olyan embereket küld oda, akik nem Magyarországot képviselik ott.



A kormányfő hangot adott reményének, hogy több ország polgárai is nagyobb számban küldenek majd nemzetileg elkötelezett képviselőket a brüsszeli törvényhozásba, akik "meg tudják fordítani a jelenlegi széljárást".



A migráció kérdését nevezte a legfontosabbnak, de szólt arról is, hogy a Brüsszel által követett gazdaságpolitika sem előnyös Magyarországnak.

A magyar gazdaság jövőre is jól teljesít majd

A magyar gazdaság "minden emberi számítás szerint" 2019-ben is jól teljesít majd, és a kormány elszánt arra, hogy ha döntést kell hozni a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen fordulatai miatt, azt gyorsan meghozza. "Képesek vagyunk arra, hogy a hullámverést is jól vegyük" - fogalmazott.



A magyarok az elmúlt években kézzelfogható bizonyítékát kapták annak, hogy képesek munkából eltartani a családjukat, "képesek vagyunk saját erőből is jó életet teremteni magunknak". Ezen az úton megyünk tovább - jelentette ki.



Orbán Viktor szólt arról is: a munkásoknak és a munkaadóknak kell megegyezniük arról, mekkora legyen a minimálbér összege, a kormánynak nem ügydöntőként, hanem közvetítőként kell fellépnie. Hiába van a kormánynak ehhez joga, a kabinet nem akarja az érintett felek helyett eldönteni a kérdést - mondta.



A kormányfő ezért arra kérte a pénzügyminisztert: törekedjen arra, hogy eredményt hozzanak a két oldal tárgyalásai.