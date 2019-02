Orbán Viktor az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt - fotók

–



Pompeo: az Egyesült Államok a kapcsolatok elmélyítésére törekszik Magyarországgal

Az eredményes külügyminiszteri csúcs után Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában, a Karmelita kolostorban fogadta Mike Pompeo amerikai külügyminisztertA kormányfő mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is jelen volt a megbeszélésen.A miniszterelnök a Facebook-oldalára is feltöltött egy közös képet a mai találkozóról, ahol a csodás panorámát mutatja meg az amerikai külügyminiszternek.- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, miután amerikai kollégájával egyeztetett.A tárcavezető a Mike Pompeóval tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte:Kifejtette: mindez annak köszönhető, hogy a magyar kormány és a Trump-adminisztráció több általános politikai és nemzetközi kérdésben azonos vagy hasonló megközelítést képvisel. Így mindketten hazafias politikát folytatnak, ahol a nemzeti érdek az első, és azt gondolják, hogy az állam egyik alapvető kötelessége a saját polgárai biztonságának garantálása. Ezért működtek együtt az ENSZ globális migrációs csomagja elleni küzdelemben - emlékeztetett. Hozzátette: emellett mindketten meg akarják védeni a keresztény örökséget és a keresztény közösségeket világszerte, továbbá a nemzetközi szervezetekben fellépnek, hogy tisztességes megközelítést alkalmazzanak Izraellel szemben.A külügyminiszter kitért arra: Magyarország a külpolitikáját mindig a kölcsönös tiszteletre alapozta, és elvi kérdésnek tekintette, hogy megvétózzon minden európai döntést, amely az Egyesült Államok szuverén külpolitikai döntéseit bírálja. "A külpolitikánk lehetővé teszi, hogy őszinték legyünk" - mondta, hozzátéve, ezért megvitathattak olyan témákat is, mint az Oroszországhoz fűződő viszony, a kínai gazdasági térnyerés és a magyar-ukrán kapcsolatok.Szijjártó Péter hangsúlyozta:Azt is mondta: Magyarország részesedése az EU és Kína közötti kereskedelmi forgalomból 1,2 százalék, és képmutatás Magyarországot azért bírálni, hogy szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, miközben "üzletek köttetnek" Nyugat-Európa és Oroszország között.A két ország védelmi együttműködési kereteit rögzítő megállapodásról elmondta: 1997-ben kötötték, azóta megváltoztak a biztonsági kihívások, ezért modernizálni kell az egyezményt. A tárgyalásokat lezárták és a megállapodás szövegét a jövő héten az Országgyűlés honvédelmi bizottsága elé terjesztik - jelentette be.A tárcavezető hangoztatta:Fontos tárgyalásokat folytatnak beszerzésekről is, és nemsokára a honvédelmi bizottsághoz fordulnak azzal is, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerről - közölte.Szijjártó Péter kitért arra: amerikai kollégája segítségét kérte, hogy az ExxonMobil mielőbb hozzon döntést, és kezdjék meg a kitermelést a romániai gázmezőkről, mert ezzel Magyarország előreléphet a gázbeszerzés diverzifikálásában.Megjegyezte: az Egyesült Államok a második legnagyobb beruházó Magyarországon, 1700 amerikai vállalat 105 ezer magyarnak ad munkát.Kérdésre kijelentette: Magyarország együttműködése Kínával vagy Oroszországgal nem befolyásolja azt, hogy az ország megbízható szövetséges a NATO-ban. Az Oroszországhoz fűződő viszony miatt Magyarországot érő kritikákkal kapcsolatban kiemelte: nem magyar vagy közép-európai energiacégek építenek gázvezetéket a Gazprommal.Közölte: Közép-Európa egyoldalúan függő helyzetben van Oroszországtól az energiabeszerzés tekintetében, pedig "mi mindent megtettünk, minden beruházást végrehajtottunk", hogy más forrásból is tudjunk gázt vásárolni.Szijjártó Péter véleménye szerint a szövetségeseken múlik, hogy sikerül-e a diverzifikáció, de Nyugat-Európának ma nem érdeke, hogy Közép-Európának ez sikerüljön, különben nem építene új gázbeszerzési útvonalat Oroszország és Németország között. Ezzel Nyugat-Európa energiabiztonsága javulni fog, "mi meg várunk, hogy a szövetségeseink olyan döntéseket hozzanak, hogy mi is tudjunk más útvonalon" gázt venni - magyarázta a külügyminiszter.az így keletkezett űrt ugyanis a versenytársak betöltik. Mike Pompeo hétfőn Budapesten, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyalt, kijelentette: az Egyesült Államok a kapcsolatok elmélyítésére törekszik Magyarországgal.Az amerikai diplomácia vezetője a Szijjártó Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatón üdvözölte a védelmi együttműködési megállapodás szövegének véglegesítését, és azt is, hogy Magyarország harci eszközöket szerez be országától.Az ukrajnai helyzetről szólva úgy fogalmazott:Mike Pompeo bírálta Kínát is, mondván, Kína hídfőállást próbál létrehozni Európában.A "kézfogás" Kínával komoly gazdasági és politikai függőséget okoz - tette hozzá.Kijelentette azt is, hogy Oroszország és Kína nem osztják a szabad országok törekvéseit.Az amerikai külügyminiszter egy magyar középiskolásoknak szóló ösztöndíjprogramot is bejelentett, de a korrupció elleni harc támogatásáról is szólt.Hozzátette: szeretnék megerősíteni a rendészeti együttműködést. Mike Pompeo mentor- és tréningprogramok létrehozásának szándékáról is szólt.A külügyminiszter a magyar gázbeszerzés diverzifikálását érintő kérdésre azt mondta: az nemzetbiztonsági kérdés.Minden európai ország célja az alternatív energiaforrások biztosítása - közölte.Hivatalos látogatásra érkezett hétfőn Magyarországra az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeót Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tart amerikai kollégájával, aki találkozik a honvédelmi miniszterrel, és Orbán Viktor miniszterelnök is fogadja.