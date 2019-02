Orbán Viktor évértékelő 2019 - A kormányfő 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentett be - fotók, videó

Összefoglaló - Orbán Viktor: a magyarok ismét hisznek a jövőjükben

A magyarok ismét hisznek a jövőjükben, nemzeti egységet hoztunk létre a család ügyében - mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Budapesten, a Várkert Bazárban tartott hagyományos évértékelő beszédében.Kiemelte: sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba, Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott. Mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők - vélekedett. Felidézte: 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felélték, és akkor azt mondta, Magyarországnak nemcsak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra, új irányra van szüksége.Ma a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 70 százalékra nőtt, a munkanélküliséget az egyharmadára vágták, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára emelték - sorolta. Orbán Viktor kijelentette: tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben. A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar nemzet tíz év alatt talpra állt, és győzelmi esélyekkel áll készen a rá váró küzdelmek megvívására.

Győzni fogunk, újra és újra győzni fogunk"

- mondta, majd úgy fogalmazott: "nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer, nekünk az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer".Közölte: kormánya nem azért csinálja a politikát, hogy divatos eszméknek szolgáljon, hanem azért, hogy a magyarság fennmaradjon. Szólt arról is: akiknek jól fut a szekerük, csak annyi kell, hogy vállalkozó- és munkakedvük ne ütközzön értelmetlen akadályokba, amiért cserébe a kormány törvénytiszteletet, adófizetést, munkahelyteremtést vár el, és azt, hogy ne vonják befolyásuk alá a kormányzati politikát. "Utóbbira meggyőző érveket is szolgáltattunk már" - jegyezte meg.Azt is kérte a sikeres vállalkozóktól, hozzák létre azokat a Magyarországon kívüli befektetéseket, amelyek profitját hazahozva kiegyenlítik a Magyarországról kivitt profit mennyiségét. Szerinte ez legalább tíz évbe telik. Az ország "törzséről", azokról, akik sem nem szegények, sem nem jómódúak, azt mondta: ők elvárják, hogy legyen munkájuk, biztonságuk, otthonuk. 800 ezer új munkahely, duplájára nőtt minimálbér, gyermekek utáni adókedvezmény, ingyenes étkezés és tankönyv, gyed extra, rezsicsökkentés, stabil nyugdíj - sorolta, mit tettek le az ő asztalukra.A legkeményebb dió azonban - folytatta - a szegénységgel küzdő százezrek felemelkedésének megteremtése, a baloldal ugyanis csak alamizsnát adott nekik, nem vette őket emberszámba. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban kijelentette: kormánya vállalta a szegénység elleni harcot, Magyarország pedig az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni, és lépésről lépésre fel fogják számolni a szegénységet. Úgy fogalmazott, "kijátszottuk a legerősebb lapunkat": "ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával". Mindenkinek lesz munkája, otthona, minden gyermeknek lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes idős kor is - sorolta.A miniszterelnök szavai szerint a magyar ellenzék bevándorláspárti politikusok gyülekezete, akiket Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta: Magyarországon megtörténhetett a szocialisták és a szélsőjobb koalíciója, és "ez maga a politikai pornográfia". Kiemelte: azt kell hallanunk, hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust, és aki ezt mondja, még főpolgármester akar lenni, "ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt". "Erre csak annyit mondhatunk: szégyen!" - fogalmazott.A kormányfő szerint egész Európa szégyene, hogy a nemzetközi baloldal mindezt támogatja és ideküldi a vezetőjét, hogy áldását adja erre a politikai eltévelyedésére. Az ellenzéki koalíció politikusai inkább komédiásoknak tűnnek, mint politikai vezetőknek, az Országgyűlésben fizikai erőszakot alkalmaztak, randalíroztak. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van, hiszen Magyarország a népességét tekintve a 88. helyen áll a világ országai között, de a 34. legtöbbet exportáló ország.A nemzeti büszkeségnek gazdasági alapja is van, hiszen a magyar mérnökök és munkások teljesítménye 54 hellyel előrébb sorolja az országot - mutatott rá. Véleménye szerint vannak válaszaink arra, ha a világgazdaság lassul, és nem adjuk fel azt a tervünket, hogy a magyar gazdaság növekedése minden évben legalább 2 százalékkal meghaladja az EU átlagát. A legnagyobb eredményeink még hátravannak, csak most lendültünk bele - tette hozzá. Mint mondta, a magyar gazdaság a dimenzióváltás állapotában van, a hagyományos ipari termelés mellett nő a magas hozzáadott értékű, kutatásra épülő ipar részesedése. De fizikai munka mindig lesz, a munkások nem fognak eltűnni, mindig szükség lesz a munkájukra, ezért meg kell becsülni őket - közölte.Hozzáfűzte: azonban fel kell futtatni az új digitalizációra, robottechnikára épülő iparágakat is. Megjegyezte: a 2018-as új nagyberuházásoknál az átlagfizetés 425 ezer forint, míg az egy évvel korábbiaknál 304 ezer forint volt, azaz új típusú munkahelyek jönnek létre Magyarországon. Arról is beszélt, 30 évvel a rendszerváltás után "újra ki kell állnunk a magyarságunkért, a keresztény mivoltunkért, védeni kell a családjainkat, a közösségeinket és a szabadságunkat is". Megint vannak ugyanis - folytatta -, akik nemzetek nélküli világot hirdetnek, nyílt társadalmakat akarnak, nemzetek feletti világkormányt "eszkábálnak", idegen kultúrával árasztanák el az országokat, és ma is külföldről irányítják őket. Szavai szerint az új internacionalizmus fellegvára Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás.

A brüsszeli fiókok tele vannak tervekkel, és ha esélyt kapnak rá, elő is rántják őket. Brüsszelben már elkészült és bevetésre készen áll az a hétpontos munkaterv, amellyel az európai választások után Európát bevándorlókontinenssé akarják alakítani"

- mondta. Kötelező kvótát akarnak, gyengíteni akarják a tagállami határvédelmi jogokat, Soros György meg is hirdette, célja a migránsok védelme, az akadályt pedig ebben a nemzeti határok jelentik - sorolta, hozzátéve: terítéken van a migránsvízum is, az EP megszavazta a bevándorlást segítő szervezetek támogatásainak növelését, azokra a tagállamokra pedig, amelyek nem engedelmeskednek, pénzbüntetést akarnak kiszabni.Orbán Viktor azt is mondta, hogy a bevándorlóországokban keresztény-muszlim világ jön létre folyamatosan zsugorodó keresztény aránnyal. Azonban "nekünk, közép-európaiaknak még megvan a saját jövőnk" - hangsúlyozta, kijelentve ezért: a kormány bevándorláspolitikája szilárd marad, "nix ugribugri". Ezzel kapcsolatban az európai baloldalt a spekulánsok, a világpolgárság, a világkormányzás és a világmigráció élharcosának, a nemzetek, a család és a keresztény életforma "sírásójának" nevezte. "A harc nyílttá vált, mióta a bevándorláspárti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorláspárti politikusok listáját. Erről szól az európai választás, erre készül Brüsszel. Mi pedig arra készülünk, hogy a bevándorláspárti többséget megállítsuk" - fejtette ki. Kitért rá: olyan Európát akarunk, amely tiszteletben tartja az országok, népek saját jövőjéről hozott döntéseit és elfogadja, hogy mi, közép-európaiak a magunk útját akarjuk járni. Egész Európában egyre kevesebb gyerek születik, a nyugatiak erre a bevándorlással válaszolnak: "amennyi hiányzik, annyi jöjjön be", és akkor rendben vannak a számok - magyarázta. Kijelentette: nekünk azonban nem számok kellenek, hanem magyar gyerekek, és a bevándorlás fegyverletételt jelent. A kormányfő emlékeztetett: családügyben nemzeti egységet hoztak létre, 1 millió 350 ezren vettek részt az erről szóló nemzeti konzultációban, és 80 százalék támogatta a kormány családpolitikáját. Megjegyezte, 9 év alatt megduplázták a családok támogatását, ami arányaiban a legmagasabb Európában.Orbán Viktor hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be, amelyről azt mondta: "ez a magyarok válasza és nem a bevándorlás". Kifejtette: bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik, a második gyermek érkezésekor újból három évre felfüggesztik, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni.Ha harmadik gyermek is születik, a kölcsön további részét teljes egészében elengedik. Bővítik a csok kedvezményes hitelét. Jelenleg a kétgyermekes családok 10, a három és több gyermeket családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás vásárlására. A jövőben a két- és többgyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. Közölte: eddig a harmadik és minden további gyermek születése esetén egymillió forintot vállaltak át a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Most már a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermeknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb egy-egymillió forintot vállalnak át. Kitért rá: azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek az szja fizetése alól. Azt is mondta: elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja.Legalább hétszemélyes új autó vásárlását támogatja a kormány: a legalább három gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak. Orbán Viktor arról is beszélt, megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást. Három év alatt 21 ezer új bölcsődei férőhelyet létesítenek. Az év végéig ebből megépítenek 10 ezret, 2020-ban és 2021-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, ha akarja, bölcsődébe viheti a gyermekét. Hetedik pontként említette, hogy bevezetik a nagyszülői gyedet, így ha a szülők így döntenek, a nagyszülők is gyeden maradhatnak helyettük. Bejelentette a középiskolai nyelvoktatás korszerűsítését, közölve: minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a kormány költségén. Beszámolt továbbá arról, hogy a kormány döntése értelmében 700 milliárd forintot fordítanak egészségügyi fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrumkórházak megépítését is. Évértékelője végén úgy összegzett: Magyarország megvédésére és országépítő munkára hív mindenkit. A rendőrök és a katonák biztos kézzel védik a határt, épül az új magyar hadsereg, képviselőik Brüsszelben állják a sarat, lassan 5 millió magyar dolgozik, a szomszédos országok pedig "tisztelnek bennünket" - sorolta, megjegyezve: "már csak egy kis jókedv és némi humor hiányzik, de arról majd a magyar ellenzék gondoskodik". "Az igazi nagy utazás még vár a magyarokra, és a legnagyobb győzelmek még csak most jönnek. (...) Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!" - zárta beszédét Orbán Viktor. Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke köszöntőjében kiemelte: 1999 óta találkoznak ilyen formában.Felidézte a 20 évvel ezelőtti beszédet, akkor - mint mondta - 300-an lehettek, azóta egyre többen szeretnének bejutni, ennyien még soha nem voltak. Kitért közelmúltbeli amerikai látogatására, ahol az amerikai elnök beszédét az ellenzék - ha olykor savanyú arccal, de - többször is megtapsolta. Szerinte Magyarországon is lehetne közös pont, ez nem más, mint a vágyott, megszületett és megszületendő gyermekeknek együtt örülni.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken közölte Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi évértékelő beszédében ismerteti a családvédelmi akciótervet, amelynek "van előzménye, és ha lesz rá lehetőség, folytatása következik".Kérdésre annyit mondott, hogy a bejelentések érintik majd az idei költségvetést, és a rendelkezésre álló forrásokból - például az általános tartalékból és a már most látható többletbevételekből - finanszírozható.Gulyás Gergely reményét fejezte ki, hogy az intézkedések tovább javítják a gyermekvállalási kedvet és a demográfiai helyzetet.