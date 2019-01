Orbán Viktor kormányzati segítséget ajánlott a budapesti kollégiumtűz kárelhárításához

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.Orbán Viktor felajánlotta, hogy a kormány segítséget nyújt a károk elhárításához és az épület rendbetételéhez - mondta.A police.hu közleménye szerint a kollégium második és harmadik emelete gyulladt ki. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek szerdán elmondta, hogy húsz gépjárművel több mint hatvan fővárosi tűzoltó vonult a helyszínre. Mintegy 80 embernek kellett elhagynia az épületet, akik melegedőbuszban várhatják meg a munkálatok végét.A Magyarországi Református Egyház MTI-vel közölte: a Kollégiumban 130 diák lakik, de nem mindenki tartózkodott az épületben, mert többen hazautaztak a vizsgaidőszak alatt. A diákok ideiglenes elhelyezésében segít a IX. kerületi önkormányzat és az evangélikus egyház is.A Ráday utca 28. szám alatt található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. A Ráday Kollégiumban többségében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló diákok élnek - közölte a Magyarországi Református Egyház.Egy kollégium épületének több helyiségében keletkezett tűz szerdán este Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren, az épületben egy halottat találtak a tűzoltók. A tűzoltók késő estére körülhatárolták a tüzet, így az továbbterjedni már nem tud - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.A police.hu közleménye szerint a kollégium második és harmadik emelete gyulladt ki. Az oltási műveletek közben egy megégett holttestet találtak a harmadik emeleten, a lépcsőfordulóban.Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek korábban elmondta, hogy húsz gépjárművel több mint hatvan fővárosi tűzoltó vonult a helyszínre.Mintegy 80 embernek kellett elhagynia az épületet, akik melegedőbuszban várhatják meg a munkálatok végét.Kisdi Máté nem sokkal éjfél előtt közölte, hogy a tűzoltók a lángokat eloltották, de az épületben az összes izzó, parázsló részt fel kell kutatni és el kell oltani, ami még órákig eltarthat.A holttest azonosítás még folyamatban van - mondta a szóvivő.A Magyarországi Református Egyház MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tűzeset a Ráday Kollégiumban történt.Közölték: a Kollégiumban 130 diák lakik, de nem mindenki tartózkodott az épületben, mert többen hazautaztak a vizsgaidőszak alatt.A diákok ideiglenes elhelyezésében segít a 9. kerületi önkormányzat és az evangélikus egyház is.A Ráday utca 28. szám alatt található a Dunamelléki Református Egyházkerület levéltára, a Ráday Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a Bibliamúzeum is. A Ráday Kollégiumban többségében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló diákok élnek - közölte a Magyarországi Református Egyház.Kigyulladt egy háromszintes épület Budapest IX. kerületében, a Markusovszky téren szerdán, egy halottat találtak a tűzoltók - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője késő este az MTI-t.Kisdi Máté elmondta: az épület több helyisége ég. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hatvan tűzoltó húsz járművel vesz részt az oltásban.Egy halott embert találtak a tűzoltás közben - tette hozzá.Szólt arról is, hogy a környező épületeket ki kellett üríteni. A katasztrófavédelem melegedőbuszt kért a helyszínre.