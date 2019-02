Orbán Viktor levelet küld minden választópolgárnak

- így kommentálta a migrációról szóló kormányzati kampányra adott európai bizottsági reagálást a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Kovács Zoltán azt mondta, Brüsszel az állásfoglalásában beismerte, hogy a kormány által bemutatott elképzelések léteznek, és beismerte, hogy ezek a tervek növelnék a bevándorlást Európába, ezért a kabinet szerint veszélyesek.- fejtette ki az államtitkár.A brüsszeli testület elismerte azt is - folytatta -, hogy a például Görögországban tartózkodó migránsok bankkártyákat kapnak, amire eddig több mint 110 millió eurót fordítottak.- mondta Kovács Zoltán, emlékeztetve Angela Merkel német kancellár korábbi szavaira, miszerint ez csak a tagállami szuverenitás csorbulásával érhető el.Hozzátette: "elismerték azt is, hogyez pedig gyakorlatilag az előkészítése annak, hogy a bizottság melléállhasson".Az államtitkár végül megjegyezte: az állásfoglalásban ugyan nem említi az Európai Bizottság, de az EP kezdeményezésére a nem kormányzati szervezeteknek 570 milliárd forinttal adnának többet a következő pénzügyi ciklusban.Közölte:"Magyarország kormánya nem tántorítható el attól, hogy ismertesse azokat a terveket, amelyekkel nem ért egyet, azaz nem szeretnénk, hogy ha Magyarországot bevándorlóországgá, Európát pedig bevándorlókontinenssé tenné a brüsszeli bürokrácia" - fogalmazott.Kovács Zoltán kérdésre arról is beszélt, hogy az Európai Bizottságnak nem konszenzust nélkülöző, bevándorláspárti szempontokat kellene érvényesítenie az előkészítési munkában, hanem azt kellene végrehajtani, amiről az Európai Tanács dönt.A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének március 14-ére meghirdetett országos közszolgálati sztrájkjáról - szintén kérdésre válaszolva - azt mondta: a kormány sajnálattal látja, hogy bizonyos szakszervezetek beszálltak az EP-választási kampányba. Az államtitkár ezt szereptévesztésként értékelte. Kiemelte emellett, hogy a kormány a közszolgálatban dolgozókat megbecsülő életpálya- és béremelési programokat indított az elmúlt években.Arra a felvetésre, hogy a Párbeszéd törvénymódosítást kezdeményez az Elios-ügyben készült OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatala érdekében, Kovács Zoltán úgy reagált: az Elios-ügyben nincs semmilyen új információ, a kezdeményezés pusztán politikai akció.