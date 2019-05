Orbán Viktor: most meg kell védeni Európát! - videó

Most meg kell védeni Európát! - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Facebook-oldalára feltett videójában.A Varsóban tartózkodó miniszterelnök elmondta, május elsején munkával telik az ünnepe. A kormányfő azoknak az országoknak a találkozóján vesz részt, amelyek 15 éve csatlakoztak az Európai Unióhoz. Orbán Viktor azt mondta, úgy látják, hogy a közép-európai országok - az állampolgárok nagyon kemény munkájának köszönhetően - kihasználták az uniós tagságban rejlő lehetőségeket."Ezt akarjuk tenni a jövőben is" - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: ehhez azonban most meg kell védeni Európát, benne a nemzeti és keresztény kultúrát. Olyan vezetőket kell választanunk, akik nem engedik, hogy Európába betelepítések történjenek, hogy Európa bevándorlók kontinense legyen - szögezte le a kormányfő, kiemelve: a bevándorláspárti politikusokat ki kell szavazni, a bevándorlás ellenes politikusokat pedig be kell vinni Brüsszelbe. Ez a következő hetek feladata - jelentette ki Orbán Viktor, aki üzenetét most is azzal zárta, hogy "hajrá Magyarország, hajrá magyarok!".